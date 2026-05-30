Američki general koji nadgleda snage u Latinskoj Americi održao je rijedak sastanak s visokim kubanskim vojnim zvaničnicima na rubu američke pomorske baze u zaljevu Guantanamo na Kubi, rekao je američki zvaničnik za Reuters.

Američki general Francis Donovan, načelnik Južne komande SAD-a, ukratko je razgovarao o pitanjima operativne sigurnosti s kubanskom delegacijom u kojoj je bio i kubanski general Roberto Legra Sotolongo, prvi zamjenik načelnika generalštaba, rekao je zvaničnik koji je želio ostati anoniman.

Donovanov sastanak na Kubi prvi je na ovom nivou u novijoj historiji i dolazi usred rastuće zabrinutosti na Kubi zbog mogućeg američkog vojnog napada na ostrvo, a slijedi nakon rijetke posjete direktora CIA-e Johna Ratcliffea Havani ranije u maju.

Američki predsjednik Donald Trump često je spominjao Kubu među ciljevima vanjske politike svog drugog mandata i signalizirao je da će ona postati njegov fokus kada završi s Iranom.

Kuba je decenijama američki antagonist, još od revolucije Fidela Castra 1959. godine.

Trump ima snažnu podršku tvrdokornih kubanskih Amerikanaca na Floridi, koji decenijama zagovaraju promjenu režima koju podržavaju SAD, a njegova administracija stalno povećava pritisak na ostrvo.

Dana 20. maja, SAD su formalno optužile predsjednika Raula Castra za ubistvo zbog obaranja civilnog aviona 1996. godine kojim su pilotirali prognanici sa sjedištem u Miamiju. Optužnica je bila najnoviji primjer napora Trumpove administracije da nametne američki utjecaj na zapadnoj hemisferi.

Američki državni sekretar Marco Rubio, sin kubanskih imigranata koji se smatra mogućim kandidatom za republikansku predsjedničku nominaciju 2028. godine, uzbunio je Havanu govoreći o prijetnji nacionalnoj sigurnosti koju predstavlja ono što on naziva propalom državom samo 90 milja od Floride.

Trump je efektivno nametnuo blokadu goriva na ostrvu prijeteći tarifama zemljama koje ga snabdijevaju gorivom, uzrokujući naizgled beskrajne nestanke struje i nanoseći nove udarce već oslabljenoj ekonomiji ostrva. Stručnjaci upozoravaju da nestabilnost na Kubi prijeti migrantskom krizom.

