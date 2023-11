Ursula von der Leyen u Sarajevu: Budućnost BiH je u Evropskoj uniji

Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji, ali se mora raditi i na zbližavanju naših privreda, poručila je, između ostalog, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas u Sarajevu.

Nakon sastanka s predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto uputila je nekoliko poruka, ali i predstavila Plan rasta za Zapadni Balkan (The Growth Plan for the Western Balkans) kao i plan puta regije ka Evropskoj uniji.

Podsjetila je na njenu posjetu prošle godine, koja je, kako je kazala, bila posjeta u ključnom trenutku, kada se odlučivalo o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine. Nakon toga je govorila o porukama koje ima tokom ove posjete.

“Moja prva poruka je da ponovo podcrtam da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Želim da naglasim koliko želimo da Bosna i Hercegovina bude punopravna članica EU-a i naglašavam koliko je snažna naša podrška na vašem evropskom putu. Vi ste pokazali i kroz formiranje vlasti prošle godine i sve što je urađeno u prvoj godini mandata da ova zemlja itekako može ostvarivati rezultate”, pojasnila je Von der Leyen.

Međutim, navela je, sada bi cilj trebao biti jedan odlučan napredak na realizaciji 14 ključnih prioriteta.

“To će svakako predstavljati napredak na procesu pridruživanja i približiti vas EU. Moram reći da je naša dosadašnja saradnja bila odlična i nastavit ćemo ovako blisko sarađivati i u narednom periodu. Svima je poznato, da bi došli do ovog cilja, da bi se iskoraci ostvarivali, Bosna i Hercegovina treba da djeluje jedinstveno, da nastupa s jednim glasom i jedinstvenim stavom. A mi ne možemo dozvoliti nazadak po našim zajedničkim vrijednostima u bilo kojem dijelu vaše zemlje”, izjavila je Von der Leyen.

Dotakla se uvažavanja ustavnog uređenja, temeljnih sloboda, civilnog društva…

“Sve su to temeljne vrijednosti EU-a i apsolutno su ključni na evropskom putu. Budućnost ove zemlje je u Evropskoj uniji kao jedinstvena, ujedinjena, suverena zemlja. Moja druga poruka za danas je da moramo raditi na zbližavanju naših privreda. Imamo naš investicioni plan od 30 milijardi eura za Zapadni Balkan i ovaj plan već ubrzano donosi rezultate. Jedan od primjera su sjajni projekti autoputeva i željeznica duž Koridora 5c. Prošle godine smo zajedno prošli kroz jako tešku energetsku krizu, ali ostali smo jedni uz druge, prebrodili je uspješno i time pokazali da zajedničkim nastupom i radom i jedinstvenim stavom po takvim principima, možemo premostiti bilo koju poteškoću”, pojasnila je Von der Leyen.

Dotakla se i privreda zemalja danas.

“Vaša privreda je na nekih 35 posto evropskog prosjeka, jako puno neiskorištenog potencijala, što je za nas važno. I iz tog razloga i predstavljamo novi Plan rasta za Zapadni Balkan. Plan ima četiri komponente. Prva je da mi sa svoje strane otvaramo naše jedinstveno tržište privrednim subjektima sa Zapadnog Balkana u sedam važnih grana. Drugi princip je da Zapadni Balkan otvara svoje granice i da zajednički kompletirate regionalno tržište. Tu su potencijali izvanredni. Kada bi se kompletiralo zajedničko regionalno tržište mogli bi povećati BDP Zapadnog Balkana za deset posto. To je nešto što tek treba postići, ali potencijal je nesporan i ogroman. Treće je da ako mi otvorimo svoje jedinstveno tržište, ako vi kompletirate zajedničko regionalno, onda to neminovno za sobom povlači određen reforme koje se moraju provesti radi bolje integracije”, istakla je Von der Leyen.

Smatra da je za Bosnu i Hercegovinu to bolje poslovno okruženje, digitalizacija, na kojoj svi moraju raditi, ozelenjivanje, odnosno priprema privrede za zelenu tranziciju.

“Četvrti princip, koji prati ovo, su investicije. Kombinacija reformi i investicija je izuzetno snažna. Pokazala se kao snažan instrument. Vjerujemo da bi moglo biti uspješno i na Zapadnom Balkanu. Ukoliko bude uspješno realizovan, Plan rasta ne samo da bi približio naše privrede, već i otvorio nova radna mjesta. Mislim da je ovo prava ponuda koja dolazi u pravom trenutku. Ako uspijemo sa svim onim što namjeravamo kroz Plan rasta, imamo mogućnost da udvostručimo vaše privrede u okviru jedne decenije. Tu sam da naglasim našu podršku i da kažem da smo uz vas”, navela je Von der Leyen.

Istakla je da je rješavanje svih 14 ključnih prioriteta, pogotovo dijela koji se tiče vladavine prava je izuzetno važno, posebno za ovu zemlju.

“Sve zemlje Zapadnog Balkanu imaju pristup novom Planu rasta, naravno predviđeni su određeni iznosi sredstava za pojedinačne zemlje, ali oni nisu baš fiksno postavljeni. Uslov su reforme. Ako se provode reforme, onda dolaze i sredstva. Jasno nam je da za reforme treba vremena, ali ako se ne radi ništa, ako se ne realizuju reforme, sredstva će se prebaciti drugim zemljama Zapadnog Balkana koje ostvaruju rezultate. To je jedan poticaj svima da rade, da napreduju i iskoriste ove ekonomske prilike”, dodala je Von der Leyen.

Posjetu je počela sastankom s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović.

Von der Leyen je u Bosnu i Hercegovinu stigla u okviru balkanske turneje, nakon što je prethodno posjetila Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru i Srbiju.

Posjetu će završiti ceremonijom predaje novih stanova za 27 porodica u Vogošći koji su korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja koji najvećim dijelom, oko 80 posto, finansira Evropska unija.

(Kliker.info-AA)