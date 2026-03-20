Nastala je enormna šteta. Tolika da se već sada sa sigurnošću može reći da će dugotrajni rat biti katastrofa za globalnu ekonomiju.

U samo jednom danu i noći, Iran je pogodio energetske ciljeve u Saudijskoj Arabiji, Kataru, Kuvajtu i Izraelu, čime padaju u vodu sve priče o porazu njegove vojske ili o obezglavljivanju njegovog vodstva nakon gotovo tri sedmice bombardiranja.

Samo jedan napad na plinsko postrojenje Ras Laffan u Kataru, pomoću samo nekoliko raketa, nanio je štetu od procijenjenih 26 milijardi dolara, a popravak postrojenja trajat će godinama. Posljedično, još manje tekućeg prirodnog plina sada će doći na tržište, što će podići cijene. Cijena plina za europske potrošače već je skočila za 30%.

Panična objava Donalda Trumpa

Nakon samo 24 sata napada, analitičari i ekonomisti nude apokaliptična predviđanja, a što će se dogoditi u sljedećim tjednima teško je i zamisliti.

Urednik Sky Newsa za međunarodne poslove, Dominic Waghorn, razgovarao je s jednim od najviših iranskih diplomata, Esmailom Baghaeijem, u ministarstvu vanjskih poslova u Teheranu te ga pitao je li ovo nova politika eskalacije njegove vlade.

“Ne možete očekivati da će zemlja koja je pod vojnom agresijom pokazati suzdržanost. Morate razgovarati s agresorima, oni su ovo započeli…”, rekao je Baghaei.

Naftna i plinska postrojenja već su bila pogođena u ovom ratu, ali ciljevi pogođeni u posljednjih dan ili dva imaju drukčiji značaj. No, napadi su bili posljedica izraelskih napada. Izrael je svoje napade na Islamsku Republiku podigao na novu razinu zračnim napadima na iransko plinsko polje Pars na jugu zemlje, a Iran je odgovorio bez oklijevanja.

Nije ni čudo što je Donald Trump prilično panično objavio kako naređuje Izraelu da više ne napada plinska polja te upozorava Iran na to isto.

Ništa od maslinove grančice

Waghorn je pitao Baghaeija hoće li sve veća zabrinutost na globalnoj razini pružiti neku priliku diplomaciji da prevlada i da se sve strane povuku te postoji li neka vrsta maslinove grančice koju Iran može ponuditi svojim neprijateljima?

„Mislite li da bi bilo realno ponuditi maslinovu grančicu onima koji vam žele odrubiti glave? Ubijaju naše elite. Ciljaju naše vođe. Suočavamo se s agresijom i terorizmom, a ovo je bez presedana“, rekao je.

Navodno američki predsjednik ozbiljno razmatra slanje trupa kako bi osigurali Hormuški tjesnac. To povećava strah da će se rat odužiti na još nekoliko sedmica , ako ne i mjeseci. Ako Iran može održati snagu svog raketnog arsenala, to bi moglo značiti katastrofu za dragocjena energetska postrojenja Zaljeva, sa svime što to znači za globalno gospodarstvo.

Cijene nafte, plina, helija, plastike i gnojiva već su porasle. Ali možda još ništa nismo vidjeli i ako se scenarij sudnjeg dana odvija kako je predviđeno, bol će osjetiti baš svi, zaključuje Waghorn.

(Jutarnji list)