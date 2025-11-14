Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH : Formiran disciplinski predmet protiv Milanka Kajganića i Vedrane Mijović

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH formirao je predmet protiv glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića i državne tužiteljice Vedrane Mijović, saopćeno je za Detektor. Iz ove institucije su u pisanom odgovoru naveli kako je predmet formiran na osnovu dostavljene prijave zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH Džermina Pašića protiv Kajganića i Mijović.

U objašnjenju nadležnosti Ureda disciplinskog tužioca na zvaničnoj stranici Vijeća se navodi kako Ured pritužbu, nakon što je zaprimi, unosi u registar pritužbi. “Vrši (se) prethodna provjera navoda pritužbe i donošenje odluke o provođenju istrage ili odbacivanju pritužbe”, navodi se u pojašnjenju.

Pritužba se odbacuje ako je van nadležnosti Vijeća, ako se ne odnosi na ponašanje ili postupanje koje predstavlja disciplinski prekršaj, ako je navodna povreda dužnosti sudije ili tužioca neznatna.

Odbacuje se i ako je nastupila zastara pokretanja ili vođenja disciplinskog postupka, ako je pritužba podnesena u svrhu neprimjerenog uticaja na postupak koji je u toku pred sudom ili tužilaštvom, ako je nerazumljiva ili ako je o njoj ranije donesena odluka.

Detektor je ranije pisao kako je zamjenik glavnog državnog tužioca podnio krivičnu prijavu protiv Kajganića i Mijović zbog zajedničkog postupanja ovo dvoje tužilaca u predmetu protiv Radovana Viškovića, Nenada Stevandića i Milorada Dodika za napad na ustavni poredak. Pašić u prijavi navodi da su oni poduzeli radnje za njihovu zaštitu u ovom predmetu, čime su počinili krivično djelo “zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja”. Na osnovu ove prijave formiran je predmet u Državnom tužilaštvu.

Osim krivične prijave, Pašić je u oktobru 2025. godine poslao pritužbu VSTV-u navodeći kako je degradiran na poziciji zamjenika glavnog državnog tužioca, te kako je pretrpio mobing Kajganića.

U pritužbi je navedeno i da ga se zaobilazilo tokom istrage napada na ustavni poredak. O ovoj pritužbi nije se govorilo na dvije sjednice Vijeća koje su u međuvremenu održane.

VSTV je nakon dva dana šutnje o krivičnoj prijavi Džermina Pašića u pisanom saopćenju naveo kako je prije dopisa iz oktobra postojao i dopis iz jula koji se odnosio na nezadovoljstvo mehanizmima zaštite od neosnovanih i kontinuiranih medijskih diskreditacija, te nezadovoljstvo njegovom fizičkom zaštitom s obzirom da je na njegovom automobilu pronađena naprava za praćenje. Tada se na osnovu informacije glavnog državnog tužioca iz augusta o poduzetim aktivnostima zaključilo da su poduzete adekvatne mjere na zaštiti zamjenika glavnog tužioca.

Prijavu iz oktobra VSTV je, kako kažu iz ove institucije, uputio Uredu disciplinskog tužioca.

Za Detektor nije potvrđeno da li je na osnovu nje formiran predmet.

Ured disciplinskog tužioca je zbog nedostatka dokaza u aprilu odbacio pritužbu protiv Kajganića zbog istupa u televizijskoj emisiji u kojoj je komentarisao procesuiranje negiranja genocida, podsjeća BIRN BiH.

