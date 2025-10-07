Upućena inicijativa Vijeću ministara : Dan žalosti u cijeloj BiH na dan dženaze Halida Bešlića?

“Umirali su i odlazili mnogi veliki ljudi, Bosanci i Hercegovci, ali ničija smrt nije ovako potresla regiju kao odlazak Halida Bešlića. Žalimo ga svi, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i ostali…

Bio je poseban čovjek koji nas je sve zajedno uveseljavao, ujedinjavao i bio je iskreni prijatelj svima, bez obzira na vjeru, naciju i porijeklo.

Zato je Halid Bešlić zaslužio i zadužio nas da mu se država Bosna i Bercegovina makar na simboličan način oduži.

Na dan Halidove dženaze državna zastava u svim krajevima BiH treba biti spuštena na pola koplja!”, poručio je Hurtić.

Komemoracija i dženaza legendarnom Halidu Bešliću, koji je preminuo u 72. godini, bit će održana u ponedjeljak, 13. oktobra u Sarajevu.

U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija. Dženaza će biti klanjana u 13 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti ukopan na gradskom groblju Bare.

(Kliker.info-Vijesti)