Upozorenje kultnog analitičara : ‘Svjedočimo eskalaciji koja nadilazi sve što smo dosad vidjeli, ništa dobroga neće biti od ovoga‘

– Čak i da sve prođe onako kako to Izrael i SAD žele, rezultat će biti nestabilniji Bliski istok. Pretpostavimo da SAD i Izrael uspiju u onome što hoće (rušenju iranskog režima); što će biti s više od 90 milijuna ljudi, kako će oni živjeti, bi li Iran opstao kao jedinstvena država, tko će preuzeti vlast u toj zemlji, čeka li nas građanski rat, gdje je pola tone obogaćenog urana?

Sve su to pitanja bez odgovora i čini mi se da su ovim napadom prijeđene sve granice, da smo ušli u stanje u kojemu se događaji više ne mogu kontrolirati, u stanje u kojemu se bilo što može dogoditi. Dok mi razgovaramo, zračne uzbune sviraju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Bahreinu, Jordanu, Izraelu, nad cijelim Iranom, što govori da je ovo uistinu eskalacija kakva na tom području nije viđena već jako dugo.

Ovo je sada rat između triju država koji je zahvatio veći dio Srednjeg istoka. Ništa dobroga neće biti od ovoga, to je eskalacija koja nadilazi sve što smo dosad vidjeli, možda čak i američku invaziju na Irak 2003. godine – rekao je u razgovoru za Jutarnji list povjesničar Dario Špelić.

Urednik kultne emisije “Povijest četvrtkom” na Hrvatskom radiju kaže kako je današnji napad na Iran, čak i za Trumpove standarde, ogroman politički salto.

– Očito je da je čovjek – koji je predsjedničke izbore 2016. dobio, između ostalog, i zbog toga što je rekao da SAD neće sudjelovati u operacijama promjene režima i koji je američku invaziju na Irak iz 2003. nazvao debelom pogreškom – danas krenuo upravo u jednu takvu operaciju. To mi se, čak i za Trumpove standarde, čini velikim saltom. Operacija je tek počela, nitko ne zna kamo vodi, a prema sadašnjim informacijama imamo napade na Iran koje prate pozivi američkog predsjednika Trumpa i izraelskoga premijera Netanyahua na promjenu režima u Iranu.

Zasad znamo da su u napadima pokušali ubiti i vjerskog vođu i predsjednika države, ali se čini da su obojica još uvijek živi. Trump je otvoreno pozvao sve državljane Irana da se pobune protiv svojega vodstva, a Pasdaranima (pripadnicima Iranske revolucionarne garde) obećao je pun imunitet ako režimu otkažu poslušnost. Imamo i Netanyahua koji je pozvao, citiram, “Azere, Kurde, Beludže i Perzijance” – dakle, ne državljane nego narode koji žive na području Irana – na pobune protiv vodstva. Imamo očit pokušaj rušenja režima, što mi se zapravo čini kao nevjerojatno neoprezan potez – kaže Špelić.

Za konačne ocjene opsega i ambicija samoga američko-izraelskoga napada još je, upozorava povjesničar, rano.

– Treba vidjeti koliko će operacija trajati, jer uvijek postoji mogućnost da Trump nakon par dana sve zaustavi i vojnu akciju proglasi svojom velikom pobjedom. Tako nešto već smo imali prilike vidjeti. No ipak mi se čini da nitko ne dovodi ovakvu količinu vojne opreme u regiju radi provođenja akcije koja bi trajala samo par dana.

Činjenica je da je Trump upozorio da će biti američkih žrtava, da američku javnost priprema i na mogući dulji rat. Treba vidjeti i kako će Iran odgovoriti, hoće li sve stati na napadima raketama manjega i srednjega dometa, bespilotnim letjelicama i brzim čamcima ili će sukob eskalirati. Ako će se Iran braniti svim sredstvima, onda bi cijela stvar mogla izaći izvan okvira Bliskog istoka i proširiti se diljem svijeta gdje god postoje prigodne američke i izraelske mete – upozorava Dario Špelić.

