Upozoravajuće ankete : Tek svaki peti Nijemac zadovoljan radom Vlade

Kancelar Fridrih Merc je proricao zaokret raspoloženja u zemlji, novi zamah. Samo mu treba 100 dana, tako je rekao kada je preuzimao rukovođenje zemljom.

Ali, to je bilo prije više od četiri mjeseca, a prema anketi Dojčlandtrend je tek svaki peti Nijemac zadovoljan radom Vlade. Da su sada opet izbori, Mercovi Demokršćani i koalicioni partneri Socijaldemokrate ne bi imali većinu.

U nekim drugim anketama je desničarska Alternativa za Njemačku već preuzela pol-poziciju. Po Dojčlandtrendu je sada prvi put izjednačena sa Demohrišćanima na 26 posto.

SPD je zakucana za 14 posto, Zeleni bi imali 12, a Ljevica 10 posto.

Ujedinjenje Njemačke

Ovog petka (3. oktobar) obilježava se 35. godišnjica ujedinjenja Njemačke pa su i tome bila posvećena pitanja u anketi Dojčlandtrend, koju tradicionalno objavljuje javni servis ARD.

Na istoku zemlje tek svaka druga osoba misli da je ujedinjenje imalo pozitivan bilans, a na zapadu to misli dvije trećine ljudi.

Istočni Nijemci kao prednost posebno navode slobodu kretanja, dok demokratiju i političke slobode ističe svaki peti. Očekivano, negativno ocjenjuju jaz u blagostanju koji još postoji između istoka i zapada zemlje.

U oba dijela zemlje prevladava nezadovoljstvo time kako danas funkcioniše demokratija u Njemačkoj. Na zapadu je nezadovoljno 53 posto, na istoku čak 67.

NATO i Rusija

Nakon nedavnih ruskih povreda vazdušnog prostora članica NATO-a, upada aviona i dronova, čak dvije trećine Nijemaca pribojava se da bi Rusija mogla napasti još neku zemlju u Evropi.

Više od polovine (54 posto) zagovara da NATO odlučno odgovori Rusiji, dok 34 posto preferira uzdržanost.

Većinski su za uzdržanost samo birači AfD-a, kod kojih ionako dvije trećine nema briga da će Rusija proširiti agresiju i na druge zemlje.

Za priznanje Palestine

Iduće sedmice (7. oktobra) je druga godišnjica terorističkog napada Hamasa na Izrael.

Većina njemačkih građana (63 posto) odbija način na koji je Izrael vojno reagovao, opisujući ga kao pretjeran. Samo 15 posto smatra da je takva reakcija primjerena, a šest posto misli da nije dovoljno žestoka.

Za priznanje nezavisnosti Palestine zalaže se 55 posto, protiv je 20 posto. Takođe, 55 posto smatra da Njemačka treba da podrži plan Evropske komisije da se ukinu trgovinske i carinske povlastice za Izrael.

Sa druge strane, dvije trećine ispitanika misli da izraelski umjetnici i sportisti ne treba da budu kažnjavani zbog postupaka svojih vlasti, recimo isključenjem sa Eurosonga ili iz Uefinih fudbalskih takmičenja.

Taj 7. oktobar i sve što se poslije dešavalo uticali su na njemačko društvo – porastao je broj antisemitskih ispada.

Većina građana misli da se u borbi protiv antisemitizma ne smije popustiti.

Njih 40 posto smatra da treba preduzeti još jače napore – no u novembru 2023, nedugo nakon napada Hamasa, taj procenat je bio 56. Oko 35 posto građana misli da se preduzima dovoljno u suzbijanju antisemitizma, a deset posto misli da se pretjeruje.

(Kliker.info-DW)