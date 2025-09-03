Uočeno među defileom vojne tehnologije usred parade u Pekingu: ‘Oružje kakvo još nismo vidjeli‘ (Video)
Kako donosi BBC, u suradnji s vojnim analitičarem Alexanderom Neillom, na vojnoj paradi u Pekingu uočena je nova, dosad neviđena varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng, DF-5C.
Vojni analitičar Neill tvrdi da ovaj ICBM ima veći domet i da može nositi više bojevih glava – do 12 – na jednoj raketi.
Riječ je o dvostupanjskom nuklearnom projektilu koji koristi tekuće gorivo, što znači da njegovu putanju pokreću dva uzastopna raketna stupnja, svaki sa svojim motorom.
DF-5C je baziran na silosima, što znači da se lansira iz objekta iskopanog duboko u zemlju, a namijenjen je kao strateško sredstvo odvraćanja, kaže Neill.
Za ovo lasersko oružje se kaže da je vrlo moćno i da bi moglo u potpunosti onesposobiti i spržiti bilo kakvu elektroniku ili čak oslijepiti pilota, kaže obrambeni analitičar Alexander Neill.
