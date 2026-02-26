hamburger-icon

UN raspravljao o BiH: Secesija i islamofobija u fokusu zatvorenih konsultacija

26 Februara
16:47 2026
Vijeće sigurnosti UN-a održalo je zatvorene konsultacije posvećene političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Kako doznaje naš Ivica Puljić, sve članice Vijeća – izuzev Rusije – izrazile su jasnu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i očuvanju Daytonski mirovni sporazum.

Rusija je bila jedina delegacija koja je pokrenula pitanje daljnjeg ostanka Ureda visokog predstavnika (OHR) i uloge visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Prema izvorima iz UN-a, razgovori su bili usmjereni na dvije ključne teme: prijetnje secesijom, koje se tumače kao podrivanje mirovnog sporazuma, te problem islamofobije.

Početkom svibnja očekuje se redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti na kojoj će se ponovno raspravljati o situaciji u BiH. Tom prilikom visoki predstavnik će podnijeti izvještaj o stanju u zemlji za proteklih šest mjeseci.

(FTV)

