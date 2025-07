UN objavio novi alarmantni izvještaj : U Gazi se upravo odvija najgori mogući scenarij

U Pojasu Gaze se širi glad, upozorio je danas svjetski mehanizam za procjenu sigurnosti hrane IPC.

„Najgori scenarij jest da se glad već širi Pojasom Gaze”, priopćio je IPC, mehanizam koji okuplja dvadesetak humanitarnih skupina, nevladinih organizacija i agencija Ujedinjenih naroda te procjenjuje razinu gladi u svijetu.

„Sve je veći broj dokaza da glad, pothranjenost i bolesti ubrzavaju rast broja smrtnih slučajeva” vezanih s nestašicom hrane, upozorio je IPC.

Glad se proglašava kad je najmanje 20 posto stanovništva suočeno s ekstremnim nestašicama hrane, s pothranjenim svakim trećim djetetom te gdje dvoje na svakih 10 tisuća ljudi umire zbog gladi ili bolesti.

Najnoviji podaci pokazuju da su prijeđeni pragovi gladi u većem dijelu razorene palestinske enklave u kojoj se još uvijek nalazi oko 2,1 milijun ljudi.

„Do trenutka kada je u Somaliji 2011. godine proglašena glad, 250 tisuća ljudi, polovica njih djeca mlađa od 5 godina, već je umrlo od gladi. Do trenutka kada se proglasi glad, već će biti prekasno“, upozorio je.

IPC je glad dosad klasificirao četiri puta – 2011. u Somaliji, 2017. i 2020. u Južnom Sudanu, te 2024. u Sudanu.

Mehanizam upozorava da on ne proglašava glad nego vladama i drugima pruža analize na temelju kojih one to mogu učiniti.