Umjetnost kao jezik mira: Šemsudin Gegić dobitnik prestižne nagrade “Mimar mira”

06 Novembra
16:32 2025
Centar za mir i multietničku saradnju Mostar uručio je nagradu “Mimar mira”, filmskom i pozorišnom reditelju, spisatelju i dramaturgu Šemsudinu Gegiću za izuzetno stvaralaštvo, dugogodišnji doprinos kulturi i umjetnosti te njegovoj posvećenosti Mostaru i ideji mira.

Ova nagrada se tradicionalno dodjeljuje osobama koje su dale izuzetan doprinos promociji mira i saradnje među ljudima u svijetu. Uručio ju je osnivač i direktor Centra za mir, Safet Oručević. Gegić je, iskazavši na početku zahvalnost domaćinima, u svom obraćanju prisutnima govorio o vezi sa Mostarom i njegovoj ljubavi prema ovom gradu.

“Prije tačno 45 godina počela se razvijati uzajamna ljubav i saradnja između mene i ovog grada. Tada me je na rad u Narodno pozorište Mostar pozvao doajen mostarske kulturne scene, Safet Ćišić, a nakon što je saznao da sam na Univerzitetu umjetnosti – Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu – diplomirao upravo na Narodnom pozorištu Mostar. Taj poziv bio je moj prvi profesionalni i životni most prema Mostaru. Od tada, čitava jedna plejada najznačajnijih imena mostarske kulture i umjetnosti, kao i brojni poznati i nepoznati Mostarci, komšije i susjedi, prodefilovali su ispred mojih mikrofona i kamera, kroz enterijernu i eksterijernu scenografiju ovog čarobnog grada – heroja u punom značenju ove riječi”, rekao je Gegić.Danas, kada je primio nagradu “Mimar mira”, kazao je kako osjeća da i sam prolazi kroz sličan proces – kroz kakav je prošao Stari most, simbol koji se ponovno uzdigao iznad Neretve.

“I čovjek se može ponovo izgraditi, nakon što ga nepravedno sruše. Prije mnogo godina rekao sam rečenicu koja me i danas određuje: “Mostar je moj duhovni i duhoviti zavičaj.” U ovom gradu sam stvarao prve poslijeratne ambijentalne predstave i filmove o njegovim ljudima i o njegovoj rijetkoj ljepoti. Jedan od tih, nagrađenih filmova, Stopama sjenki, u igrano-dokumentarnoj formi, govori o Starom mostu, o njegovom rušenju i ponovnom rađanju. Ova nagrada za mene nije samo priznanje za umjetničko stvaralaštvo motivisano Mostarom i njegovim građankama i građanima, nego i tiha ispravka jedne nepravde – potvrda da ono što je stvarano iz duha i iz ljubavi prema Mostaru nikada ne može biti uništeno. Zahvaljujem Upravnom odboru i timu saradnika Centru za mir i multietničku saradnika, koji su prepoznali tu simboliku i snagu pomirenja kroz umjetnost i saradnju. Danas ne govorim iz gorčine, nego iz zahvalnosti. Umjetnost je moj jezik mira. A Mostar – on će uvijek ostati moj duhovni i duhoviti zavičaj”, poručio je Gegić.

Šemsudin Gegić, rođen je 1951. u Zavidovićima. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a stručno usavršavanje režije obavio je u Milanu. Uspješno je obnašao funkcije univerzitetskog profesora na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli i Multimedijalnim Koledžima u Plovdivu i Milanu, a bio je urednik i direktor programa u RTVBiH i RTV FBiH, te direktor i umjetnički direktor Narodnog pozorišta Mostar. Napisao je pet knjiga, danas zastupljenih u najvećim bibliotekama Evrope i Amerike, naslova Ne daju mi oči da šutim, Dnevnik seobenog lica, Godine u vladavini ćilibara i druge.

Dobitnik je Nagrade “Ivica Matić” za doprinos bh. kinematografiji, Udruženja filmskih radnika BiH i partnera Sarajevo Film Festivala, te “Plakete za umjetnost” Zeničko-dobojskog kantona. Napisao je scenario i režirao desetine dokumentarnih, dokumentarno-igranih i televizijskih filmova, te radio i pozorišnih drama za koje je nagrađen domaćim i međunarodnim nagradama.

Izdvajaju se priznanja: “Zlatna Nagrada Milana”, “Nagrada publike ITF Bradoc”, u Sao Paulu, “Nagrada za ljudska prava i humanost Zlatne ruke” i “Camera veritas” za najbolji film u Plovdivu, te “Grand Prix Zlatna art amfora za najbolji film” u Sofiji, “Specijalna nagrada Napoli Drammaturgia In Festival za najbolju pozorišnu dramu” u Napoliju, “Specijalna nagrada Međunarodnog žirija 6. Sarajevo Film Festivala i Camera veritas Plovdiv za u svijetu najbolji igrano-dokumentarni film “Stopama sjenki”, koji govori o gradnji i rušenju Starog mosta, “Nagrada Scena Prima za najbolju predstavu” u Lombardiji, uz više od 30 zvaničnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za multimedijalno stvaralaštvo, među kojim je i poziv iz Holivuda za distribuciju i prikazivanje igrano-dokumentarnog filma “Stupica nevidljivog djeteta” o Alenu Muhiću iz Goražda, kojeg je rodila majka silovana u Foči.

Gegićevi filmovi su prikazivani u zvaničnoj konkurenciji na najznačajnijim filmskim i televizijskim festivalima u Evropi, Americi i Aziji.

U najmoćnijim i naznačajnijim svjetskim medijima i katalozima  piše da je “Šemsudin Gegić, bosanskohercegovački i italijanski spisatelj, pozorišni, radio-televizijski i filmski reditelj, jedan od rijetkih autora regije koji je tokom četrdesetogodišnje profesionalne karijere dobio najviša domaća i međunarodna priznanja u svim medijima i žanrovima u kojim se okušao, te da je jedan od rijetkih stvaralaca koji se hrabro i uspješno bavi razotkrivanjem tabu-tema i raznih vrsta zločina počinjenih nad čovjekom”

Gegić je napisao, režirao i snimio više od trideset djela motivisanih isključivo Mostarom, njegovim ljudima i podnebljem. Svečanosti u prostorijama Centra za mir prisustvovali su aktivisti i prijatelji Centra, te Gegićevi prijatelji, saradnici i savremenici.

( Kliker.info-Radio Sarajevo)

