Umjetnost kao jezik mira: Šemsudin Gegić dobitnik prestižne nagrade “Mimar mira”

Centar za mir i multietničku saradnju Mostar uručio je nagradu “Mimar mira”, filmskom i pozorišnom reditelju, spisatelju i dramaturgu Šemsudinu Gegiću za izuzetno stvaralaštvo, dugogodišnji doprinos kulturi i umjetnosti te njegovoj posvećenosti Mostaru i ideji mira.

Ova nagrada se tradicionalno dodjeljuje osobama koje su dale izuzetan doprinos promociji mira i saradnje među ljudima u svijetu. Uručio ju je osnivač i direktor Centra za mir, Safet Oručević. Gegić je, iskazavši na početku zahvalnost domaćinima, u svom obraćanju prisutnima govorio o vezi sa Mostarom i njegovoj ljubavi prema ovom gradu.

“I čovjek se može ponovo izgraditi, nakon što ga nepravedno sruše. Prije mnogo godina rekao sam rečenicu koja me i danas određuje: “Mostar je moj duhovni i duhoviti zavičaj.” U ovom gradu sam stvarao prve poslijeratne ambijentalne predstave i filmove o njegovim ljudima i o njegovoj rijetkoj ljepoti. Jedan od tih, nagrađenih filmova, Stopama sjenki, u igrano-dokumentarnoj formi, govori o Starom mostu, o njegovom rušenju i ponovnom rađanju. Ova nagrada za mene nije samo priznanje za umjetničko stvaralaštvo motivisano Mostarom i njegovim građankama i građanima, nego i tiha ispravka jedne nepravde – potvrda da ono što je stvarano iz duha i iz ljubavi prema Mostaru nikada ne može biti uništeno. Zahvaljujem Upravnom odboru i timu saradnika Centru za mir i multietničku saradnika, koji su prepoznali tu simboliku i snagu pomirenja kroz umjetnost i saradnju. Danas ne govorim iz gorčine, nego iz zahvalnosti. Umjetnost je moj jezik mira. A Mostar – on će uvijek ostati moj duhovni i duhoviti zavičaj”, poručio je Gegić.

Šemsudin Gegić, rođen je 1951. u Zavidovićima. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a stručno usavršavanje režije obavio je u Milanu. Uspješno je obnašao funkcije univerzitetskog profesora na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli i Multimedijalnim Koledžima u Plovdivu i Milanu, a bio je urednik i direktor programa u RTVBiH i RTV FBiH, te direktor i umjetnički direktor Narodnog pozorišta Mostar. Napisao je pet knjiga, danas zastupljenih u najvećim bibliotekama Evrope i Amerike, naslova Ne daju mi oči da šutim, Dnevnik seobenog lica, Godine u vladavini ćilibara i druge.

Dobitnik je Nagrade “Ivica Matić” za doprinos bh. kinematografiji, Udruženja filmskih radnika BiH i partnera Sarajevo Film Festivala, te “Plakete za umjetnost” Zeničko-dobojskog kantona. Napisao je scenario i režirao desetine dokumentarnih, dokumentarno-igranih i televizijskih filmova, te radio i pozorišnih drama za koje je nagrađen domaćim i međunarodnim nagradama.

Izdvajaju se priznanja: “Zlatna Nagrada Milana”, “Nagrada publike ITF Bradoc”, u Sao Paulu, “Nagrada za ljudska prava i humanost Zlatne ruke” i “Camera veritas” za najbolji film u Plovdivu, te “Grand Prix Zlatna art amfora za najbolji film” u Sofiji, “Specijalna nagrada Napoli Drammaturgia In Festival za najbolju pozorišnu dramu” u Napoliju, “Specijalna nagrada Međunarodnog žirija 6. Sarajevo Film Festivala i Camera veritas Plovdiv za u svijetu najbolji igrano-dokumentarni film “Stopama sjenki”, koji govori o gradnji i rušenju Starog mosta, “Nagrada Scena Prima za najbolju predstavu” u Lombardiji, uz više od 30 zvaničnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za multimedijalno stvaralaštvo, među kojim je i poziv iz Holivuda za distribuciju i prikazivanje igrano-dokumentarnog filma “Stupica nevidljivog djeteta” o Alenu Muhiću iz Goražda, kojeg je rodila majka silovana u Foči.

Gegićevi filmovi su prikazivani u zvaničnoj konkurenciji na najznačajnijim filmskim i televizijskim festivalima u Evropi, Americi i Aziji.

U najmoćnijim i naznačajnijim svjetskim medijima i katalozima piše da je “Šemsudin Gegić, bosanskohercegovački i italijanski spisatelj, pozorišni, radio-televizijski i filmski reditelj, jedan od rijetkih autora regije koji je tokom četrdesetogodišnje profesionalne karijere dobio najviša domaća i međunarodna priznanja u svim medijima i žanrovima u kojim se okušao, te da je jedan od rijetkih stvaralaca koji se hrabro i uspješno bavi razotkrivanjem tabu-tema i raznih vrsta zločina počinjenih nad čovjekom”

Gegić je napisao, režirao i snimio više od trideset djela motivisanih isključivo Mostarom, njegovim ljudima i podnebljem. Svečanosti u prostorijama Centra za mir prisustvovali su aktivisti i prijatelji Centra, te Gegićevi prijatelji, saradnici i savremenici.

