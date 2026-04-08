‘ Sjedinjene Države moraju izabrati – primirje ili nastavak rata preko Izraela . Ne mogu imati oboje’, napisao je Aragči u objavi na društvenoj mreži X.

U istoj objavi osvrnuo se i na situaciju u Libanonu, navodeći da ‘ svijet vidi masakre u Libanonu’.

Ranije tokom dana iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) upozorio je da će odgovoriti ako se napadi na Libanon ne zaustave.

Dodao je da je ‘lopta na strani SAD-a’ te da međunarodna zajednica prati hoće li Washington ispuniti preuzete obveze.

U Libanonu je došlo do nagle eskalacije sukoba nakon što je Izrael izveo opsežne zračne napade diljem zemlje, uključujući glavni grad Bejrut.

Izraelska vojska objavila je da je u kratkom razdoblju pogodila više od 100 ciljeva, koje povezuje s Hezbolahom, uključujući zapovjedne centre i vojnu infrastrukturu. Napadi su izvedeni i izvan uobičajenih ciljanih područja, zahvativši i gusto naseljene četvrti.