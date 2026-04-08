Ultimatum Irana zbog Libanona: ‘Primirje ili nastavak rata – odlučite!’
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je da su uvjeti dvosedmičnog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ‘jasni i nedvosmisleni’, uz poruku da Washington mora odlučiti hoće li ga poštovati.
U istoj objavi osvrnuo se i na situaciju u Libanonu, navodeći da ‘svijet vidi masakre u Libanonu’.
Dodao je da je ‘lopta na strani SAD-a’ te da međunarodna zajednica prati hoće li Washington ispuniti preuzete obveze.
U Libanonu je došlo do nagle eskalacije sukoba nakon što je Izrael izveo opsežne zračne napade diljem zemlje, uključujući glavni grad Bejrut.
Izraelska vojska objavila je da je u kratkom razdoblju pogodila više od 100 ciljeva, koje povezuje s Hezbolahom, uključujući zapovjedne centre i vojnu infrastrukturu. Napadi su izvedeni i izvan uobičajenih ciljanih područja, zahvativši i gusto naseljene četvrti.
