Ultimatum Irana zbog Libanona: ‘Primirje ili nastavak rata – odlučite!’

08 Aprila
20:51 2026
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je da su uvjeti dvosedmičnog  primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ‘jasni i nedvosmisleni’, uz poruku da Washington mora odlučiti hoće li ga poštovati.

U istoj objavi osvrnuo se i na situaciju u Libanonu, navodeći da ‘svijet vidi masakre u Libanonu’.

Dodao je da je ‘lopta na strani SAD-a’ te da međunarodna zajednica prati hoće li Washington ispuniti preuzete obveze.

U Libanonu je došlo do nagle eskalacije sukoba nakon što je Izrael izveo opsežne zračne napade diljem zemlje, uključujući glavni grad Bejrut.

Izraelska vojska objavila je da je u kratkom razdoblju pogodila više od 100 ciljeva, koje povezuje s Hezbolahom, uključujući zapovjedne centre i vojnu infrastrukturu. Napadi su izvedeni i izvan uobičajenih ciljanih područja, zahvativši i gusto naseljene četvrti.

