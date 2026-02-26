Ukrajinski predsjednik Zelenski: Trump se složio oko zajedničkog trilateralnog sastanka s Putinom narednog mjeseca

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su se on i američki predsjednik Donald Trump složili da bi sljedeći krug trilateralnih pregovora o mirovnom rješenju u ožujku trebao dovesti do sastanka čelnika triju država, Ukrajine, Rusije i SAD-a.

Zelenskij je, govoreći nakon telefonskog razgovora s Trumpom, rekao da će se trostrani pregovori s Rusijom i Sjedinjenim Državama održati početkom sljedećeg mjeseca. U telefonskom razgovoru sudjelovali su i američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner.

“Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti priliku za podizanje pregovora na razinu čelnika država. Predsjednik Trump podržava ovaj slijed koraka”, napisao je Zelenskij na mreži X. “To je jedini način da se riješe sva složena i osjetljiva pitanja i konačno okonča rat.”

Vijest koja pokreće: Tridesetominutni poziv bio je prvi razgovor između Trumpa i Zelenskog otkako su se sastali u Davosu krajem januara.

Telefonski razgovor održan je uoči još jednog sastanka, isključivo između ukrajinskih i američkih pregovarača, na kojem će se raspravljati o poslijeratnoj obnovi.

Obraćajući se ranije na konferenciji za novinare u Kijevu uz norveškog premijera Jonasa Gahra Størea, Zelenski je rekao da će sastanak u četvrtak uključivati raspravu o “paketu prosperiteta”.

Zelenski je istaknuo kako SAD želi pronaći način za što brži završetak najvećeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, ali su pozicije Moskve i Kijeva i dalje udaljene.

“Po mom mišljenju, poteškoće trenutno nisu na vojnoj razini. Problem leži u političkoj volji da se ovaj rat okonča i u pitanju teritorija”, rekao je Zelenski.

(Kliker.info-Hina)