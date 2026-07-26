Ukrajinski predsjednik upozorava : “Moskva priprema dolazak 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje”
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je danas da Rusija želi dovesti 30.000 sjevernokorejskih vojnika kako bi sudjelovali u ratu s njegovom zemljom koji traje više od četiri godine i da se već priprema za njihov prihvat. Prema paktu o međusobnoj obrani, Sjeverna Koreja je 2024. godine poslala otprilike 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju kako bi pomogli Moskvi u obrani od velikog upada ukrajinskih snaga u regiju, prenosi Hina.
“Također vidimo saradnju Rusije sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika”, rekao je Zelenskij u svom noćnom videoobraćanju. “Pripreme za njihov prihvat u ruskoj Voronješkoj oblasti traju od juna”, rekao je.
“Sve to predstavlja prijetnju svim zemljama u Aziji koje se nalaze u dometu sjevernokorejskih projektila“, upozorio je. Zelenskij je pritom obećao da će Ukrajina odgovoriti na tu prijetnju.
(Kliker.info-agencije)
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