Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je danas da Rusija želi dovesti 30.000 sjevernokorejskih vojnika kako bi sudjelovali u ratu s njegovom zemljom koji traje više od četiri godine i da se već priprema za njihov prihvat. Prema paktu o međusobnoj obrani, Sjeverna Koreja je 2024. godine poslala otprilike 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju kako bi pomogli Moskvi u obrani od velikog upada ukrajinskih snaga u regiju, prenosi Hina.

“Također vidimo saradnju Rusije sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika”, rekao je Zelenskij u svom noćnom videoobraćanju. “Pripreme za njihov prihvat u ruskoj Voronješkoj oblasti traju od juna”, rekao je.

Zelenski je dodao da se Sjeverna Koreja sprema isporučiti Rusiji nove lansere za balističke rakete. “Ovo nije prijetnja samo Ukrajini. Rusija pomaže Sjevernoj Koreji da nauči kako voditi rat, kako poboljšati svoje oružje i steći pravo borbeno iskustvo u njegovu korištenju”, rekao je.

“Sve to predstavlja prijetnju svim zemljama u Aziji koje se nalaze u dometu sjevernokorejskih projektila“, upozorio je. Zelenskij je pritom obećao da će Ukrajina odgovoriti na tu prijetnju.

(Kliker.info-agencije)