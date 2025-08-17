Ukrajinski mediji razočarani sumitom na Aljasci : “Još uvijek ništa što bi ukazivalo na to da će rat uskoro završiti”

Vodeći mediji u Ukrajini suzdržano su dočekali završetak susreta Trump – Putin na Aljasci. Razlog je jednostavan: Ukrajinci odlično poznaju Vladimira Putina i nemaju iluzija u vezi toga što zaita želi ruski vođa. I to ne skrivaju:

“Mučno. Sramotno. I na kraju, beskorisno. Pa ipak, nakon 2,5-satnog sastanka iza zatvorenih vrata, Trump i Putin izašli su kako bi podijelili… ništa. “Napredak” je postignut kao i određeno “razumijevanje”, ali njih dvojica nisu postigli dogovor o “najvažnijoj točki” – o Ukrajini”, naglašava se u redakcijskom komentaru Kyiv Independenta.

Ako dva predsjednika nisu uspjela postići dogovor, to znači da, unatoč svoj toj prijateljskoj vezi, Trump nije odobrio apsurdne zahtjeve Rusije za Ukrajinu – zahtjeve koji predstavljaju kapitulaciju Kijeva. Uostalom, sporazumi s Rusijom ne traju dugo. Ali slike članova američke vojne počasne garde kako kleče i rasprostiru crveni tepih za ubojicu? One će trajati. I nitko se ovog susreta neće sjećati dulje ili življe od Ukrajinaca”, ljutito zaključuje Kyiv Independent.

Ključni alat hibridne agresije

Jurij Butusov, glavni urednik izrazito državotvorne stranice Censor.net, skeptično je napisao kako još uvijek ne vidi ništa što bi ukazivalo na to da će rat uskoro završiti. “Nema nikakvih znakova. Neprijatelj napada duž cijele fronte, ulaže sve napore da vojnim sredstvima ispuni svoje zadatke, da zauzme Zaporižju, da zauzme Donbas. Uopće nema znakova mira, i ti se pregovori mogu voditi unedogled. Vodili su se i prije, a uvjete koje je Putin sada iznio, iznosio je i prije. Općenito, nema ništa novo u ruskom stavu. I kakve osnove mogu biti za razgovor o miru, kada Putin iznese uvjete koji mu daju Hersonsku oblast, Zaporižju, cijeli Donbas, kako to sada radi. Kao što niti u prošlosti nije bilo sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, nema ih niti sada”, smatra Butusov.

Ukrajinska Pravda, upozorava da povijesne krivotvorine i materijali koje je Kremlj pripremio za sastanak s američkim predsjednikom, jasno potvrđuju da prekrajanje povijesti ostaje ključni alat njegove hibridne agresije. “Zato bi jedan od važnih koraka za preuzimanje inicijative u informacijskom ratu protiv Rusije moralo biti širenje moderne nacionalne ideje Ukrajine u svijetu, koja bi trebala dokazati povijesnu i kulturnu razliku ukrajinskog i ruskog naroda, i njihove težnje u izgradnji svojih država”, predlaže Pravda u osvrtu iz kojeg je očita skepsa u skorašnji mir s Rusima.

Vrlo ozbiljne posljedice

Za razliku od spomenutih medija, portal Strana, koji se zalaže za prestanak rata pod svaku cijenu, a izuzetno je kritičan prema Zelenskom, tvrdi kako je Trumpov intervju za Fox News dao više uvida u ishod njegovih razgovora s Putinom na Aljasci nego izjave dvojice predsjednika na brifingu nakon sastanka, gdje su priznali napredak, ali i preostale međusobne razlike prije nego što su odletjeli kući, otkazavši večeru.

Sada je u igri nekoliko opcija. Prva da se Zelenski složi s onim što su se Putin i Trump dogovorili (ili alternativno, da se tokom daljnjih pregovora postigne kompromis između sve trojice), nakon čega će se održati trilateralni sastanak, na kojem će se postići dogovor o prekidu vatre. “Ako odbije, to bi moglo imati vrlo ozbiljne posljedice za Kijev, zbog čega će Zelenski biti prisiljen donijeti težak izbor – ili prihvatiti uvjete ili ratovati na dva fronta – i s Moskvom i s Washingtonom”, predviđa Strana.

Također, moguće je da SAD odustane od pomaganja Ukrajini, a najmanje je realna nova konfrontacija između Amerike i Rusije, iako Trump voli prijetiti.

(Kliker.info-Jutarnji list)