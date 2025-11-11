Ukrajinci priznali : Rusi prodiru u Pokrovsk kroz gustu maglu (Video)

Rusi su za proboj iskoristili maglu, koja je znatno smanjila efikasnost ukrajinskih zračnih operacija i nadzora dronovima. Na društvenim mrežama proširio se i snimak ruskih vojnika koji se po gustoj magli kreću prema Pokrovsku.

Prema izvještajima, glavni cilj ruskih snaga je da stignu do sjevernih granica Pokrovska i pokušaju opkoliti cijelu gradsku aglomeraciju.

Uprkos ograničenoj vidljivosti, ukrajinske odbrambene snage nastavljaju otkrivati i neutralisati neprijateljske grupe u urbanim područjima. Od početka novembra u Pokrovsku je ubijeno 162 ruska vojnika, a još 39 ih je ranjeno, saopćila je ukrajinska vojska.

U odbrambenim operacijama učestvuju različite ukrajinske jedinice, uključujući jurišne i zračno-desantne grupe, Snage za specijalne operacije (SOF), Sigurnosnu službu Ukrajine (SBU), kao i Nacionalnu gardu i Nacionalnu policiju, navodi se u saopćenju.

