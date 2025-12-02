Uhapšena Federica Mogherini, bivša šefica spoljne politike EU, pod sumnjom za prevaru

Bivša šefica spoljne politike Evropske unije(EU) Federica Mogherini privedena je u utorak dok je policija sprovela racije u istrazi sumnjive prevare povezane sa obukom evropskih diplomata, piše AFP.

Mogherini, koja je bila visoki predstavnik za spoljne poslove od 2014. do 2019. godine, sada vodi postdiplomsku školu College of Europe, čije prostorije su pretresene zajedno sa kancelarijama EEAS – diplomatske službe EU.

Mogherini (52 godine) je uhapšena u Briselu zajedno sa zamjenikom direktora škole za obuku i Stefanom Sanjinom, visokim zvaničnikom EU koji je bio generalni sekretar EEAS-a od 2021. do 2024. godine, prema izvoru bliskom slučaju.

Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) saopštilo je da su pretresi obavljeni u College of Europe u belgijskom gradu Brižu i u briselskim prostorijama Evropske službe za spoljne poslove.

“Tri osumnjičena su zadržana” u vezi sa racijama, “kao dio istrage o sumnjivoj prevari povezanoj sa obukom mladih diplomata koju finansira EU”, navodi se u saopštenju EPPO-a.

Pretresi, koje je sprovela belgijska federalna policija na zahtjev EPPO-a, obuhvatili su i kuće osumnjičenih, dodali su tužioci.

U pitanju je devetomjesečni program obuke za mlade diplomate iz zemalja EU, poznat kao Evropska diplomatska akademija.

Program je EEAS dodijelio College of Europe u Belgiji u periodu 2021–2022, a istraga se fokusira na to da li je postupak tendera bio namješten u korist škole.

Mogherini je na čelu i College of Europe i Evropske diplomatske akademije.

“Postoje ozbiljne sumnje da su povjerljive informacije vezane za tekuću nabavku podijeljene jednom od kandidata koji je učestvovao na tenderu”, navodi EPPO.

Evropska komisija potvrdila je da su racije sprovedene.

“Možemo potvrditi da je policija danas bila u zgradama EEAS-a, i to je dio istrage aktivnosti koje su se dešavale u prethodnom mandatu”, rekla je portparolka Komisije Anitta Hipper.

EPPO je saopštio da je zatražio i dobio ukidanje imuniteta za nekoliko osumnjičenih prije pretresa.

Ako se potvrde, optužbe “mogle bi predstavljati prevaru u javnim nabavkama, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne”, navelo je tužilaštvo.

“Istraga je u toku kako bi se razjasnile činjenice i utvrdilo da li je došlo do krivičnih dijela”, dodaje se.

