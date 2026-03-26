“Izrael ima pravo postojati i napadi na njega moraju prestati”, napisao je Kainerugaba u nizu objava podrške. “Želimo da rat na Bliskom istoku odmah završi. Svijet je umoran od toga”, dodao je, naglasivši da bi bilo kakvi razgovori o uništenju ili porazu Izraela uveli Ugandu u rat.

“Na strani Izraela!” jasno je zaključio.

U drugoj, kasnije izbrisanoj objavi, tvrdio je da će Ugandske narodne odbrambene snage (UPDF), oružane snage te afričke zemlje, učestvovati u ratu “na strani Izraela” ako on uskoro ne završi, prenosi Jerusalem Post.

Kasnije u četvrtak Kainerugaba je u drugoj objavi otkrio da je ponudio pomoć ugandskih odbrambenih snaga i SAD-u i Izraelu.

Ambiciozne najave

“Mogli smo zauzeti Teheran za 72 sata bez ikakvog bombardovanja, ali, naravno, oni nikada ne slušaju crnca. Zašto bombardovati ljude koji vas podržavaju?” poručio je, kako prenosi izraelski list.

Prošlog mjeseca Kainerugaba je u objavi na X-u najavio da će Uganda uskoro izgraditi kip u čast potpukovnika Yonatan Netanyahu na međunarodnom aerodromu u gradu Entebbe u centralnoj Ugandi.

Rekao je da će kip biti postavljen tačno na mjestu gdje je Netanyahu ubijen nakon otmice leta Air France 1976. godine, u kojoj je oteto više od 100 Jevreja i Izraelaca. Kainerugaba je istakao da je spomenik simbol veza između dvije zemlje, iako nije objavljeno nikakvo zvanično saopćenje vlade o izgradnji kipa.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prisustvovao je komemoraciji održanoj na aerodromu Entebbe 2016. godine, povodom 40. godišnjice “Operacije Entebbe”, kasnije poznate i kao “Operacija Yonatan”. “Prije 40 godina sletjeli su usred noći u zemlju koju je vodio brutalni diktator koji je pružio utočište teroristima. Danas smo sletjeli usred bijela dana u prijateljsku zemlju koju vodi predsjednik koji se bori protiv terorista”, rekao je tokom svog javnog govora.

‘Operacija Yonatan‘

Yonatan Netanyahu bio je brat izraelskog premijera, izraelski vojni oficir koji je komandovao jedinicom Sayeret Matkal (izviđačka jedinica 269, koja djeluje kao glavna snaga za specijalne operacije Izraelskih odbrambenih snaga, prvenstveno pod komandom vojne obavještajne službe) tokom napada na Entebbe.

Napad je bio odgovor na otmicu međunarodnog civilnog putničkog leta iz Izraela za Francusku od strane palestinskih i njemačkih militanata, koji su preuzeli kontrolu nad avionom tokom međuslijetanja u Grčka i preusmjerili ga u Libija, a zatim u Ugandu, gdje su dobili podršku tadašnjeg ugandskog diktatora Idi Amin.

Iako je izraelska protuteroristička operacija bila uspješna, a spašeno je 102 od 106 talaca, Netanyahu je poginuo u akciji, kao jedini izraelski vojnik koji je izgubio život tokom te krizne situacije. Operacija je kasnije u njegovu čast postala poznata i kao “Operacija Yonatan”.

