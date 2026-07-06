Evropska fudbalska organizacija (UEFA) oštro je reagovala na odluku FIFA-e da suspenduje kaznu zabrane igranja američkom napadaču Folarinu Balogunu, nakon isključenja na Svjetskom prvenstvu, uz navode da je u proces navodno bila uključena i politika.

Povod za reakciju bio je i zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od FIFA-e zatražio da preispita odluku o crvenom kartonu.

UEFA je poručila da je FIFA „prešla crvenu liniju“ i time ugrozila nezavisnost i integritet fudbala.

U saopćenju organizacije navodi se da je odluka „neviđena, neobjašnjiva i neopravdana“, te da dosljedna primjena pravila predstavlja osnovu vjerodostojnosti sportskih takmičenja.

„Kada oni koji provode pravila više ne mogu garantovati njihovu jednaku primjenu, integritet igre dolazi u pitanje, a povjerenje u takmičenja se narušava“, saopćila je UEFA.

Trump je ranije uputio zahtjev predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu da se preispita crveni karton, koji je prvobitno značio automatsku suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije.

FIFA je potom odlučila da privremeno suspenduje izvršenje kazne na probni period od godinu dana, ali bez poništavanja crvenog kartona, što je izazvalo dodatne reakcije, posebno iz Belgije.

Ova odluka otvorila je novo pitanje o uticaju vanjskih faktora na disciplinske procese u međunarodnom fudbalu i izazvala burne rasprave u sportskim krugovima.

(Kliker.info-Vijesti)