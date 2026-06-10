Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine sprema za svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu u historiji, UEFA je objavila opširnu analizu u kojoj ističe da plasman Zmajeva među 48 najboljih selekcija svijeta nije plod slučajnosti, već rezultat dugogodišnjeg rada, ulaganja i jasne strategije razvoja fudbala.

U tekstu posvećenom bh. reprezentaciji evropska kuća fudbala naglašava kako je Bosna i Hercegovina decenijama izvor vrhunskih fudbalskih talenata, ali da je tek posljednjih godina uspjela spojiti kvalitet igrača, stručni rad i organizacijsku stabilnost u cjelinu koja donosi rezultate.

Barbarez donio novu energiju i vjeru

UEFA posebno ističe ulogu selektora Sergeja Barbareza, koji je predvodio Zmajeve do plasmana na Mundijal nakon dramatičnih pobjeda protiv Velsa i četverostrukog svjetskog prvaka Italije u baražu.

Prema ocjeni UEFA-e, Barbarez je simbol novog pristupa u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, gdje su jasni ciljevi, disciplina, organizacija i zajedništvo postali temelj uspjeha.

U tekstu se navodi da današnji Zmajevi funkcionišu kao kompaktna grupa u kojoj je kolektiv ispred pojedinca, iako ekipa posjeduje niz igrača sposobnih da naprave razliku poput Edina Džeke, Amara Dedića, Esmira Bajraktarevića i Kerima Alajbegovića. UEFA pohvalila rad N/FS BiH

Poseban dio analize posvećen je radu Nogometnog/Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine.

UEFA navodi da je posljednjih godina stvorena znatno jasnija struktura upravljanja, uz nove razvojne projekte, infrastrukturna ulaganja i veću podršku svim reprezentativnim selekcijama.

Istaknuto je da je tokom mandata predsjednika N/FS BiH Vice Zeljkovića dodatno ubrzan proces modernizacije bh. fudbala, posebno kroz ulaganja u infrastrukturu i razvojne programe.

Zenica i hibridni tereni kao ključ napretka

Jedan od glavnih razloga napretka bh. fudbala, prema UEFA-i, jeste ozbiljno ulaganje u infrastrukturu.

Kao najvažniji projekat navodi se modernizacija Trening centra N/FS BiH u Zenici, koji danas predstavlja jedan od najmodernijih sportskih kompleksa u regionu i koristi se tokom cijele godine za potrebe svih reprezentativnih selekcija.

UEFA posebno ističe i postavljanje hibridnih terena na stadionima svih klubova WWin lige Bosne i Hercegovine, što je značajno podiglo kvalitet domaćeg takmičenja i uslove za razvoj mladih igrača. Dijaspora ostaje važna, ali cilj je stvaranje novih talenata

Iako reprezentacija Bosne i Hercegovine tradicionalno crpi veliki broj igrača iz dijaspore, UEFA smatra da dugoročni uspjeh zavisi od razvoja domaćeg fudbalskog sistema.

Zbog toga se naglašava važnost ulaganja u omladinske škole, edukaciju trenera, jačanje klubova i stvaranje boljih uslova za razvoj mladih fudbalera širom zemlje.

“Ljudi i infrastruktura ključ su dugoročnog uspjeha”, jedna je od glavnih poruka UEFA-inog teksta. Svijet sada drugačije gleda na Bosnu i Hercegovinu

UEFA zaključuje da priča o plasmanu Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo nije samo priča o jednoj uspješnoj generaciji ili jednom velikom rezultatu.

To je, kako navode, priča o zemlji s bogatom fudbalskom tradicijom, ogromnim talentom i snažnom vezom između reprezentacije i navijača, koja je kroz sistemski rad počela graditi temelje za buduće uspjehe.