Učenici Richmond Park International Primary/Secondary School Tuzla i Richmond Park International Secondary School Sarajevo su na prestižnoj Međunarodnoj olimpijadi Infomatrix 2026, koja se održala u Bukureštu, u Rumuniji osvojili jednu zlatnu, jednu srebrenu i jednu bronzanu medalju. Učenici koji su još jednom pokazali znanje, kreativnost i inovativnost mladih talenata iz naše zemlje su:

Zlatnu medalju u kategoriji Mechatronics osvojili su učenici Omar Hebibović i Hanan Šarić.

Srebrnu medalju, također u kategoriji Mechatronics, osvojile su učenice Sara Dedić i Šejma Varešević.

Bronzanu medalju u kategoriji Digital Storytelling osvojili su učenici Ahmed Nuri Hasanović i Eman Dautović.

Osvajanjem medalja na BOSEPO-u, učenici su ostvarili pravo učešća na raznim međunarodnim takmičenjima koja će se održati tokom 2026. godine širom svijeta, kao što su: Genius olimpijada i I-Sweep takmičenje u SAD-u, Infomatrix u Rumuniji, Inespo u Holandiji, Internacionalna Greenwich olimpijada u Londonu, VILIPO u Litvaniji. Bosanskohercegovačka olimpijada naučnih projekata BOSEPO je takmičenje u kojem mogu učestvovati svi učenici od 10 do 19 godina, a koji pohađaju osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini, ali i iz drugih država svijeta. Cilj ovog takmičenja je promocija značaja i vrijednosti nauke i tehnologije, kroz koje učenici stiču zavidni nivo znanja u izradi naučnih radova, te istovremeno potiče talentovane mlade ljude da se počnu baviti naukom, prenosi Bosnian News Service.

Projekt LEGION predstavlja razvoj niskobudžetnog, solarno napajanog sistema za praćenje kvaliteta zraka koji omogućava autonomno mjerenje zagađenja u urbanim sredinama. Sistem koristi senzore za mjerenje koncentracije lebdećih čestica PM1.0, PM2.5, PM4.0 i PM10, kao i temperature, vlažnosti i atmosferskog pritiska, pri čemu se podaci bežično prenose na velike udaljenosti. Korištenjem baterijskog napajanja, solarnih panela i režima štednje energije omogućeno je dugotrajno i energetski efikasno funkcionisanje uređaja na otvorenom prostoru. Testiranja su pokazala stabilan i pouzdan rad sistema tokom kontinuiranih mjerenja, uz značajno smanjenu potrošnju energije. Prikupljeni podaci mogu pomoći u analizi lokalnog zagađenja zraka, planiranju urbanih rješenja i pravovremenom reagovanju na povećane koncentracije štetnih čestica.

Projekata VIA INDUCTIVA – Dynamic Wireless Charging Road for Electric Vehicles predstavlja dizajn i konstrukciju malog modela pametne ceste na solarni pogon, sposobnog za bežični prijenos električne energije na električno vozilo u pokretu. Sistem kombinuje fotonaponske panele za proizvodnju obnovljive energije, lokalnu bateriju za skladištenje energije, segmentirane induktivne zavojnice ugrađene unutar površine ceste i kolo za punjenje litijum-jonske baterije montirano na vozilu. Glavni cilj nije bio postići visoku snagu punjenja, već pokazati da je dinamički bežični prijenos energije podržan solarnom energijom tehnički moguć i funkcionalno stabilan.

Film Stress Test priča o tome kada se voda u siromašnom okrugu namjerno otruje, iscrpljeni DETEKTIV BRUCE prati maskiranog sabotera kroz mračni pogon za preradu vode, samo da bi saznao da je zločin odobreni test stresa i da zavjera dolazi do njegovog vlastitog šefa policije.

Infomatrix je međunarodno takmičenje projekata informacionih tehnologija, rođeno iz želje da na jednom mjestu okupi najbolje učenike i studente iz cijeloga svijeta. Na Infomatrixu ove godine učestvovalo je preko 260 timova iz 21 zemalje. Cilj takmičenja je poticanje mladih da svojom maštom i kreativnošću kreiraju tehnološke inovacije koje mogu donijeti nova dostignuća i promjene u današnjici.

Ovo takmičenje predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih takmičenja iz oblasti informacionih tehnologija, robotike, programiranja i digitalnih inovacija, sa ciljem okupljanja najtalentovanijih učenika i studenata iz cijelog svijeta. Ovogodišnje finale okupilo je učesnika iz 21 zemalje, koji su se takmičili u oblastima softverskog inženjerstva, mehatronike, robotike, digitalnog storytellinga i umjetne inteligencije. Takmičenje promoviše znanje, kreativnost, istraživački duh i međunarodnu saradnju među mladima, pružajući učesnicima priliku da predstave projekte koji nude inovativna rješenja za savremene izazove.

Ovaj uspjeh još jednom potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima izuzetno talentovane i perspektivne mlade ljude koji svojim radom, trudom i znanjem mogu ravnopravno konkurisati na svjetskoj sceni. Osvojene medalje predstavljaju veliki ponos za škole, mentore, porodice učenika, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

