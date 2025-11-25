U Vijećnici održana Svečana akademija povodom Dana državnosti BiH

Svečani praznični program u čast naše domovine, upriličen je Svečanom akademijom koju je večeras u Vijećnici priredio Grad Sarajevo, zajedno sa Kantonom Sarajevo i Savezom antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini.

Čestitajući Dan državnosti BiH, gradonačelnik Samir Avdić u svom prigodnom obraćanju je istakao: „Sarajevo je kuća svih Bosanaca i Hercegovaca, simbol multikulturalnosti i otvorenosti. Zato sa ovog mjesta jasno poručujemo: državu ne grade samo institucije. Državu grade i njeni građani, jaka privreda, ulaganje u kulturu i sport, nauku i tehnologiju, mladost, prije svega u njeno obrazovanje“.

Čestitkama se pridružio i Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a u BiH, naglasivši da „ideja ZAVNOBiH-a i ono šta jeste ZAVNOBiH je naše najsnažnije oruđe, naše najsnažnije oružje u borbi za Bosnu i Hercegovinu i odbranu Bosne i Hercegovine“.

Svečana akademija je bila i prilika da se kroz razgovor s uvaženim gostima iz našeg političkog i akademskog života, povežu historijski značaj, savremeni izazovi i vizija budućnosti naše države. O tome su svoja viđenja podijelili prof. dr. Ivo Komšić, akademik Ejup Ganić, akademik Mirko Pejanović i ministrica u Vladi Kantona Sarajevo, Darja Softić Kadenić.

Bivši gradonačelnik Daytona i američki kongresmen Michael Ray Turner i univerzitetski profesor David Pettigrew od danas su i zvanično Počasni građani Grada Sarajeva. Ovo značajno gradsko priznanje uručili su im gradonačelnik Avdić i predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Girt.

Iskreni prijatelj i dokazani saveznik, jedan od najautentičnijih i najdosljednijih glasova podrške Sarajevu i Bosni i Hercegovini u institucijama SAD-a, Michael Ray Turner, zahvalio je na priznanju uz poruku da ostaje posvećen sigurnosti, prosperitetu i uspjehu Bosne i Hercegovine i miru koji je Daytonski mirovni sporazum donio njenom narodu.

Prof dr. Pettigrew naglasio je da je zahvalan Sarajevu na ovoj izuzetnoj časti. Njegov poruke uvijek su usmjerene na solidarnost sa preživjelima, osuđivanje govora mržnje i negiranja, te jačanje kulture sjećanja.

Umjetnički pečat Svečanoj akademiji dali su Lejla Jusić i Amila Ravkić izvodeći uz pratnju gitariste Elvira Solaka pjesme “Bosno moja” i “S one strane Plive”. Snažan dojam ostavio je i glumac Izudin Bajrović, koji je nadahnuto kazivao odlomke iz poeme legendarnog Josipa Pejakovića “Kako bolan nema Bosne”, saopćeno je iz Gradske uprave.

