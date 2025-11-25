U Torontu održana centralna kanadska akademija povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine!

Uz prisustvo velikog broja građana Bosne i Hercegovine koji žive u Kanadi akademiju je otvorio Mirza Durak, predsjednik Bosanskog kulturnog centra Toronto. Na akademiji su se obratili savjetnica Daniela Čolić u ime ambasade Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, koja je pročtala pismo ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine poslano bosanskohercegovačkoj dijaspori u Kanadi, Irfan Mirza koji je biranim riječima govorio o značaju Dana državnosti i predstavio svoje nove knjige i Emir Ramić koji se zahvalio Kanadi na kontinuiranoj podršci državi Bosni i Hercegovini i poslao poruku ambasadoru Bosne i Hercegovine u Kanadi.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u svome pismu je napisao: “Želim posebno istaknuti ulogu i značaj naše dijaspore u Kanadi. Vaš profesionalni i društveni angažman, te vaša predana veza s domovinom, predstavijaju simbol snage koja se prenosi generacijama; snage ukorijenjene u dostojanstu i otpornosti duha. Zahvaljujući vama, vrijednosti naše zemije žive daleko izvan njenih granica, a veze između Bosne i Hercegovine i Kanade postaju sve dublje i značajnije sa svakim danom koji prolazi. Bez obzira na udaljenost, Bosna i Hercegovina ostaje vaše trajno emocionalno sidro; domovina kojoj se vračate, kojoj pripadate i kojoj ostajete vjerno odani. Hvala vam na svemu što činite za našu zemlju, na vašoj ljubavi, vašoj predanosti i vašoj kontinuiranoj brizi za prosperitet Bosne i Hercegovine”.

Savjetnica u ambasadi Bosne i Hercegovine u Kanadi, Daniela Čolić je u odlično primljenom govoru posebno naglasila značaj multikulturne bosanskohercegovačke države za koju se dijaspora u Kanadi snažno bori. Inaće savjetnica Daniela Čolić je jedina veza ambasade sa dijasporom zašto smo zahvalni. Rijetki su diplomate koje se tako bore za svoju domovinu, koji snažno promovišu svoju državu.

Bosanskohercegovacka dijaspora u Kanadi je povodom Dana državnostI dobila snažne video poruke predsjedavajućeg Predsjedništva Željka Komšića i člana Predsjedništva dr Denisa Bećirovića. Bosne i Hercegovine ima u Kanadi: Naše zastave se vijore u kanadskim gradovima Mississauga, Toronto, Hamilton, Calgary. Premijer Kanade, premijeri kanadskih pokrajina i teritorija i gradonačelnici kanadskih gradova su odali počast državi Bosni i Hercegovini, čestitajući državni praznik, Dan državnosti. U školama bosanskog jezika širom Kanade je održan čas historije posvećen Danu državnosti. Na časovima historije je poslana poruka: “Bosna je naša majka. A onaj ko zaboravi svoju majku – zaboravio je i sebe. Bosna danas treba da je ne zaboravimo. Ako je zaboravimo mi – ko će je pamtiti! Nikada ne dajte na svoju domovinu. Ponosno nosite ime zemlje Bosne i Hercegovine. Kazujte da je Bosna i Hercegovina hiljadugodišnja. Mi volimo našu BiH i svima ponosno kažemo da je naša domovina BiH. Za nas je Bosna i Hercegovina najvažniji centar i najbitniji cilj, naš ideal i naša nada, naša nedjeljiva jedna i jedina domovina”.

Na akademiji je posebno priznanje uručeno Mirzi Durak za njegov doprinos očuvanju i jačanju bosanske kulture i tradicije u Kanadi.

Emir Ramić je u ime bosasnkohercegovačke dijaspore poslao poruku ambasadoru Bosne i Hercegovine u Kanadi koji je zaključao državnu zastavu, koju je inaće nabavila dijaspora, i tako spriječio njeno podizanje ispred gradske skupštine glavnog grada Kanade, Otava, o čemi će biti izdano posebno saopćenje.

Ambasador treba da zna: “Nema nikakve rasprave o tome da je 25. novembar proglašen Danom državnosti Bosne i Hercegovine još u martu 1995. godine. Parlament Bosne i Hercegovine, internacionalno priznate zemlje, donio je zakon o proglašenju 25. novembra kao Dana državnosti, nakon čega je Predsjedništvo dalo proglašenje. To znači da je zakon po kojem slavimo Dan državnosti i dalje na snazi, i jedino može biti promijenjen od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što nije do dana današnjeg urađeno. Nema nikakve rasprave o tome da ovaj zakon formalnopravno obavezuje sve institucije u Bosni i Hercegovini da obilježavaju ovaj historijski datum koji je tako validan na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Oni koji se suprotstavljaju proslavi Dana državnosti nalaze se u antidržavnoj i protivpravnoj antibosanskoj koaliciji, na liniji laži, krivde, protiv osnovnih ljudskih prava i sloboda, zapravo protiv države koja ih dobro plaća. Svi državotvorni građani Bosne i Hercegovine bilo gdje da se nalaze moraju se organizovano suprostaviti antibosanskom djelovanju jer bosanski politički i akademski faktor i dalje uglavnom šuti. Čast izuzecima”.

Bosna i Hercegovina ima dugu i časnu historiju. Bila je kraljevina, imala svoje banove i kraljeve, svoje povelje i svoje stećke. Bila je kuća različitih naroda i vjera, ali uvijek posebna i svoja. Dana 25. novembra 1943. godine, u Mrkonjić Gradu, održano je zasjedanje ZAVNOBiH-a. Tada je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Zapisano je: “Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska.”

Svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine ma gdje bili čestitamo 25. novembar Dan državnosti naše jedne i jedine Bosne i Hercegovine”, saopćeno je iz Instituta za istraživanje genocida Kanada.

(Kliker.info)