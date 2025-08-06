U susret 31. SFF-u: Grad poprima prepoznatljiv festivalski izgled

“Uvijek naglašavamo našoj publici kada žele pogledati neki film, da pogledaju n a kojim se sve lokacijama taj film prikazuje, jer nije samo na jednoj lokaciji, nije samo jedan dan. Stvarno se nadamo da će svi imati priliku uživati u filmovima, izabrati film i pogledati film koji žele gledati. Gledati filmove zajedno na otvorenom, u kino sali poseban je osjećaj i SFF je u tom smislu ovih 8 dana istinsko mjesto susreta”, poručuje Copf.