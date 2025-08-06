U susret 31. SFF-u: Grad poprima prepoznatljiv festivalski izgled
Festivalski trg ispred Narodnog pozorišta i ove godine biće centralna tačka dešavanja – tu se postavlja crveni tepih, dok se paralelno uređuje i festivalski kafić, mjesto susreta gostiju, filmskih ekipa i publike. U priremi je više od 25 lokacija SFF-a.
Radnici vrijedno rade na montaži konstrukcija, plakati se postavljaju i grad polako poprima prepoznatljiv festivalski izgled. Na centralnoj lokaciji u Narodnom pozorištu Sarajevo, u petak 15. augusta u 20 sati, festival će biti svečano otvoren projekcijom filma “Paviljon”, reditelja Dine Mustafića.
Najveća festivalska lokacija na kojoj će i ove godine publika moći gledati filmove pod otvorenim nebom – ljetno kino coca cola. posebno je popularna zbog jedinstvene atmosfere koju pruža – stotine gledalaca, ljetna noć i vrhunski filmski naslovi.
Predstavljene su i tri nove lokacije u Sarajevu – Kino Grbavica, Ljetno piknik kino Ilidža, te Ljetno kino Bazen Dobrinja, a neke od već poznatih lokacija, unapređuju se kako bi ugođaj gledalacima bio potpuniji.
“UNIQA ljetno kino kod Vijećnice koje je ove godine i tehnički i prostorno unaprijeđeno, što znači da će ponuditi veći brpj sjedećih mjesta za našu publiku, veće kino platno, drugačiji zvučni system, dakle unaprijeđene tehničke mogućnosti tog kina”, kaže portparolka festival Andrijana Copf.
Festival počinje za manje od 10 dana, a sve do tada traju intenzivne pripreme na više od 25 lokacija u Sarajevu. Filmske projekcije biće upriličene i u Tuzli i to u Bingo Ljetnom kinu i Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Raspored i termine projekcija, sinopsise filmova kao i sve lokacije zainteresovani mogu pronaći u festivalskom Žurnalu.
“Uvijek naglašavamo našoj publici kada žele pogledati neki film, da pogledaju n a kojim se sve lokacijama taj film prikazuje, jer nije samo na jednoj lokaciji, nije samo jedan dan. Stvarno se nadamo da će svi imati priliku uživati u filmovima, izabrati film i pogledati film koji žele gledati. Gledati filmove zajedno na otvorenom, u kino sali poseban je osjećaj i SFF je u tom smislu ovih 8 dana istinsko mjesto susreta”, poručuje Copf.
Program festivala sadrži više od 250 filmova iz cijelog svijeta. Online prodaja ulaznica pocela je 5. avgusta, dok fizička prodaja počinje 11. augusta u 10 sati, na glavnom Box office-u u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Sarajevo. Organizatori poručuju da je interesovanje je veliko, a atmosfera već uveliko podsjeća na ono što Sarajevo čini posebnim tokom festivalskih dana.
(Kliker.info-N1)
Komentari