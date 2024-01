U Sudu BiH ponovo odgođeno ročište Miloradu Dodiku : “Ja ću se izvuć’, mene u zatvoru nećete vidjeti “

U Sudu Bosne i Hercegovine danas je ponovo odgođeno ročište predsjedniku bh. entiteta Republike Srpske Miloradu Dodiku i v.d. direktora Službenog glasnika RS Milošu Lukiću.

Lukić se danas nije pojavio na ročištu iz zdravstvenih razloga, pa je sudija Suda BiH Mirsad Strika predložio da se postupak u ovom slučaju razdvoji, odnosno da se odvojeno sudi Dodiku i Lukiću.

Glavni pretres odogođen je za 30. januar.

Dodikova odbrana tražila je izuzeće sudije Mirsada Strike i još sedam sudija koji su aktivni na ovom predmetu, al im je zahtjev odbijen kao i da se suđenje iz Sarajeva premjesti u Banja Luku.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, v. d. direktora Službenog glasnika RS, za nepoštovanje odluka visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su Dodik i Lukić krivično djelo počinili u periodu od 1. do 9. jula, svjesno, iako su znali da je visoki predstavnik donio odluku kojom se stavlja van snage Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH koji je usvojila NSRS.

– Sudija je odložio ročište. Odvojen je postupak, čime je potvrđeno da sam ja cilj i moja eliminacija iz politike. Opet nije pročitana optužnica, vidim da su nervozni, rekao je Dodik nakon ročišta.

On je rekao da je tužilac napravio zabilješku da mu je psovao majku.

– Ja to nisam uradio. Rekao sam – ko je ovaj kreten. To jesam. Namjerno sam to rekao da ga iznerviram. Ja ću se izvuć’, mene u zatvoru nećete vidjeti, rekao je Dodik.

Dodao je da je siguran da će biti oslobođen, te da će tužiti BiH nakon toga i da će BiH platiti visoku kaznu za nesposobne tužioce.

On je dodao da uporno ističe da je za BiH po Ustavu, te ponovo žestoko izvrijeđao međunarodne predstavnike u BIH, konkretno iz SAD i Velike Britanije te poručio da zbog njih „ova zemlja nema šansu da opstane“.

