U Sarajevu uhapšena dvojica policajaca, terete se za uznemiravanje i spolnu zloupotrebu djeteta

02 Novembra
15:52 2025
Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, tokom noći su lišili slobode dva policijska službenika Uprave policije MUP-a KS.

Jednog se tereti za krivično djelo “Spolno uznemiravanje”, a drugog za krivično djelo “Spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina”.

Riječ je o odvojenim slučajevima, gdje su predmetni policijski službenici lišeni slobode odmah po saznanju za iste, odnosno nakon što se sinoć policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni policajci trenutno su na kriminalističkoj obradi. Postupajuća tužiteljica rukovodi istražnim radnjama u MUP-u KS. Saslušavaju se svjedoci i poduzimaju hitne radnje dokazivanja.

Kako nezvanično doznajemo, djevojčica koja je boravila u ustnovi u Sarajevu je iz Tuzle, ispitivanja su trajala cijelu joć.

Premijer KS Nihad Uk sazvao je hitnu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo.

– Bit ćemo u permanentnom zasijedanju, pokrećemo istragu, a javnost ćemo već danas informisati o daljim aktivnostima, objavio je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk na društvenim mrežama.

(Kliker.info-Vijesti)

