U Sarajevu obilježena godišnjica ubistva Dženana Memića: “Mafija je pobijedila”

Na ilidžanskoj Velikoj aleji u Sarajevu danas je obilježena godišnjica od napada na Dženana Memića. On je 8. februara 2016. godine zadobio teške povrede, a sedam dana kasnije je, uslijed zadobijenih povreda, preminuo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Devet godina prošlo je od ubistva mladuića. Porodica, prijatelji i brojni građani okupili su se danas kod spomen-obilježja “Ranjeni kamen”, koje je porodica u znak sjećanja na Dženana podigla na mjestu gdje se napad i dogodio. Među okupljenim građanima je i Latifa Pajić koja je izrazila duboku ogorčenost zbog dugotrajnog zapostavljanja pravde.

“Gledajući ovo sad sve što se desilo i ove cifre koje traže od njega da plati, mogu reći da pravde ovdje nema. Ovdje je pravda jako skupa. To se plaća debelo, a nema je. Sudstvo, pravodsuđe… ispada da je jedna mafijaška zločinačka organizacija. Upravo oni devet godina opstruiraju tu pravdu i sipaju sol na ranu čovjeku kojem su ubili dijete. Nije tajna ko je ubio dijete, pa čitavo Sarajevo zna ko je ubio dijete. Zašto se to toliko prikriva i je li to pravda, prikrivati ubicu”, upitala je Latifa.

Muriz Memić, otac ubijenog Dženana, ponovio je svoje nezadovoljstvo trenutnim stanjem istrage i pravosudnog sistema.

“Mafija je pobijedila. Danas mi je najteže okupljanje. Ja ću građanima morati saopćiti da nas je izdala država, ne samo mene, već sve građane, ali ja vidim da nisam ostavljen sam. Ovdje su mnogi građani koji su obespravljeni i drugi koji daju podršku sve ove godine, ali svi kažu: ‘Ovo nema nigdje na svijetu.’ Ovo ima u Bosni i Hercegovini, najkorumpiranijoj državi na svijetu”, poručio je.

Muriz Memić, koji je od početka istrage vodio borbu za istinu, ističe da istraga nije napredovala, a odgovorni još uvijek nisu izvedeni pred lice pravde.

“Prema zadnjim saznanjima, znači ja sam imao sastanak u Tužilaštvu, neće biti ni dovedeni. Oni kažu vodit će istragu za ubistvo. Mene isto koliko ubistvo zanimaju i pomagači. A evo vidimo, dočekali smo da oni obustavljaju istragu zbog Dalide Burzić, Maida Ćosića, Ševala Kovačevića, Sakiba Kreme… koji su glavni krivci za ovo sve. Ja do ubice mogu doći sutra, ali oni moraju da odgovaraju”, kazao je.

Na pitanje novinarke kakve alate ima u rukama za dalje postupanje, Muriz je odgovorio:

“Vjerujte da ne znam. Ja sam najavio, ja odustati neću, ja ovo moram dovesti do kraja. Na kraju sam rekao da ću pravdu uzeti u svoje ruke i ja neću odustati sigurno. Ja mislim da bi trebali ozbiljno da me shvate, znači osvetit ću sina. Ja ga izdati neću. Ja sam sa svojim efendijom obavio razgovor. Saopćio sam mu šta treba da kaže na dženazi, kad već dođe do toga. Ja sam, možda sad mnogima će ovo teško pasti, ali meni nije teško. Znači ja sam taj dan kada su mi rekli da obustavljaju istragu, prestao plakati, a nema dana da nisam plakao. Građanima je jasno šta govorim, ja nisam neozbiljan, država je kriva i rekao sam tužiocima šta god ja uradim, oni će biti krivi za to. Oni će snositi odgovornost. Mogli su ovo završiti na najbolji mogući način i da ovaj narod bude zadovoljan, da dođemo do pravde pravnim putem, ali oni to očito neće”, poručio je Muriz Memić.

Podsjećanje na slučaj Dženana Memića

Dženan Memić, mladić iz Sarajeva, stradao je 8. februara 2016. godine pod još nerazjašnjenim okolnostima. Prema prvoj zvaničnoj verziji, Dženan je zadobio smrtonosne povrede u saobraćajnoj nesreći dok je šetao s djevojkom Alisom Mutap u Velikoj aleji na Ilidži. Međutim, njegova porodica, predvođena ocem Murizom Memićem, od samog početka tvrdi da je Dženan ubijen i da je slučaj montiran kako bi se prikrili pravi počinioci.

Godinama kasnije, pravosudne institucije su više puta mijenjale pravac istrage. Kantonalni sud u Sarajevu je 2021. godine pravosnažno oslobodio Ljubu i Bekriju Seferovića, koji su prvobitno bili optuženi za izazivanje nesreće. Istovremeno, istraga je preusmjerena na zataškavanje zločina, a nekoliko osoba, uključujući tadašnju glavnu tužiteljicu Kantona Sarajevo Dalidu Burzić, povezano je sa navodnim prikrivanjem dokaza.

Uprkos brojnim pritiscima i višegodišnjoj borbi porodice Memić, Tužilaštvo BiH nedavno je obustavilo istragu protiv Dalide Burzić, što je izazvalo novo ogorčenje i negodovanje javnosti.

Muriz Memić i njegov pravni tim, predvođen advokatom Ifetom Feragetom, i dalje insistiraju na tome da se odgovorni za smrt Dženana Memića pronađu i kazne. Njihova borba, koju podržavaju mnogi građani i organizacije, simbol je šireg problema korupcije i neefikasnosti pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.

