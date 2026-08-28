Članovi porodica, prijatelji, predstavnici udruženja žrtava i predstavnici vlasti danas su u Sarajevu obilježili 31. godišnjicu masakra na Markalama i odali počast tragično stradalim Sarajlijama.

Na današnji dan 1995. godine kod sjevernog ulaza u Gradsku tržnicu Markale ubijena su 43 građana Sarajeva, a 84 su lakše i teže ranjena od minobacačke granate ispaljene s položaja Vojske RS (VRS) na Trebeviću.

Tog kobnog dana poginuli su: Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Dukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglić, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga.

Za ratne zločine nad stanovnicima Sarajeva, uključujući i dva masakra na Markalama, Međunarodni sud u Haagu osudio je visoke oficire Vojske Republike Srpske – Stanislava Galića na doživotni zatvor, a Dragomira Miloševića na 29 godina.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović izjavio je da je došao kako bi pokazao pijetet prema nevinim žrtvama, solidarnost sa njihovim porodicama i svim građanima Sarajeva.

“Mi želimo da gradimo sigurnu budućnost a zaborav je najveći protivnik takve budućnosti i zato je važno da budemo ovdje, ali i na drugim stratištima i da čuvamo istinu”, poručio je Bećirović.

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je da je obaveza odati počast sugrađanima koji su nevini stradali prije 31. godinu.

Dodao je da jučerašnja smrt ratnog zločinca Ratka Mladića pokazuje da na kraju sve stvari dođu na svoje mjesto, a da su nam stradali sugrađani uputa da nikad ne zaboravimo ono što se desilo.

(Kliker.info-BHRT)