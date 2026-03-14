Neformalna grupa mladih organizirala je danas u Sarajevu deseti protestni skup zbog tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara, kada je poginuo student iz Brčkog Erdoan Morankić, a teško povrijeđena srednjoškolka Ella Jovanović.

Okupljanje je započelo u 12 sati ispred Zemaljskom muzeja, a potom su učesnici, ovog puta u manjem broju nego ranije, protestnu šetnju nastavili prema zgradi Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Na protestima su bili studenti, osobe starije životne dobi, a stigli su ponovo i roditelji koji traže pravdu za svoju djecu.

Okupljeni su ovom prilikom izrazili nezadovoljstvo slabim odzivom građana.

Protestima se već mjesec dana traži od Tužilaštva Kantona Sarajevo da provede temeljitu i transparentnu istragu tramvajske nesreće. Organizatori su ranije iznijeli nekoliko zahtjeva, među kojima su utvrđivanje odgovornosti vlasti, osiguravanje sigurnog javnog prijevoza te provođenje nezavisne istrage o tramvajskoj nesreći uz informiranje javnosti o njenim rezultatima.

Poručili su i danas da neće odustati dok se ne utvrdi odgovornost i poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se slične tragedije spriječile u budućnosti.

– Nećemo odustati od borbe, nastavit ćemo kako bi probudimo svijest i kod drugih ljudi. Ne treba nam još jedna tragedija – poručili su.

