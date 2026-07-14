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U Sarajevo stiže nova britanska ambasadorica: Dawn McKen preuzima dužnost u BiH

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U Sarajevo stiže nova britanska ambasadorica: Dawn McKen preuzima dužnost u BiH

14 Jula
16:11 2026
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Vlada Ujedinjenog Kraljevstva imenovala je Dawn McKen za novu ambasadoricu Njegovog Veličanstva u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz britanske vlade.

McKen će na toj funkciji naslijediti Juliana Reillyja, koji će preuzeti novu dužnost u okviru britanske diplomatske službe. Dužnost ambasadorice u Bosni i Hercegovini preuzet će tokom augusta 2026. godine.

Dawn McKen trenutno obavlja funkciju ambasadorice Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, na koju je imenovana 2023. godine.

Prije toga završila je Program globalne strategije iz međunarodne sigurnosti i strateškog liderstva na Kraljevskom koledžu za odbrambene studije, a stekla je i zvanje magistra međunarodne sigurnosti i strategije na King's Collegeu Univerziteta u Londonu.

Tokom diplomatske karijere obavljala je niz visokih dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja (FCDO), uključujući funkcije zamjenice šefa misije i otpravnice poslova u Atini, šefice Jedinice za evropske programe te dodatne zamjenice direktorice za buduće odnose Ujedinjenog Kraljevstva s Turskom i Kiprom.

Službovala je i u Budimpešti, gdje je bila prvi sekretar za politička pitanja, kasnije zamjenica šefa misije i otpravnica poslova, kao i u Moskvi na poziciji drugog sekretara za politička pitanja.

Tokom karijere radila je i u Kabulu kao zamjenica šefa misije i otpravnica poslova te bila zamjenica šefa Jedinice za Somaliju u Direkciji za Afriku.

McKen je diplomatsku karijeru započela sredinom devedesetih godina u britanskom Ministarstvu vanjskih poslova, gdje je između ostalog bila zadužena za pitanja Mađarske i Bugarske, evropske sigurnosti, Kipra i Malte, kao i reformu sigurnosnog sektora i kontrolu konvencionalnog naoružanja. Također je prošla specijalizirane jezičke obuke iz ruskog i mađarskog jezika.

(Kliker.info-Klix)

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