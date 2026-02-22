U rukama imao kanister za gorivo i sačmaricu : Tajna služba ubila muškarca koji je pokušao ući na Trumpovo imanje

Agenti američke Tajne službe i organi za provođenje zakona okruga Palm Beach upucali su i ubili naoružanog muškarca nakon što je nezakonito ušao u osigurani perimetar u Mar-a-Lagu u nedjelju ujutro, saopštila je Tajna služba.

Predsjednik i prva dama bili su u Bijeloj kući u Washingtonu, DC, u vrijeme incidenta, navodi se u saopštenju.

Bijelac u ranim dvadesetim godinama ušao je u osigurani prostor u Mar-a-Lagu oko 1:30 ujutro prije nego što su ga upucali agenti i zamjenik šerifa okruga Palm Beach, saopštile su vlasti. Činilo se da muškarac nosi sačmaricu i kanister za gorivo, rekao je šerif okruga Palm Beach, Ric Bradshaw, na konferenciji za novinare u nedjelju.

Kada su zamjenik šerifa i dva agenta Tajne službe naišli na muškarca, naredili su mu da baci predmete. Muškarac je ispustio kanister za gorivo i “podigao sačmaricu u položaj za pucanje”, rekao je Bradshaw.

Zamjenik šerifa i agenti su zatim pucali iz svog oružja na muškarca, koji je nakon toga proglašen mrtvim na mjestu događaja, rekao je šerif. Dodao je da su policajci koji su učestvovali nosili kamere na tijelu.

FBI vodi istragu, a timovi prikupljaju dokaze i istražuju prošlost i motiv muškarca. Njegovo ime se ne objavljuje dok se njegova porodica ne obavijesti o njegovoj smrti.

Agencija moli stanovnike u području pucnjave da provjere svoje vanjske kamere i kontaktiraju vlasti ako primijete nešto sumnjivo.

Nijedan agent za provođenje zakona nije povrijeđen u incidentu, saopštile su vlasti.

Agenti Tajne službe koji su učestvovali u istrazi bit će stavljeni na administrativni dopust tokom istrage “u skladu s politikom agencije”, navodi se u saopštenju Tajne službe.

(Kliker.info-agencije)