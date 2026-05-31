Danas se obilježava Međunarodni dan bijelih traka, 31. maj, u znak sjećanja na više od 3.000 ubijenih u prijedorskoj opštini od 1992. do 1995. godine, među kojima je bilo i 102 djece.

Tog datuma 1992. godine lokalne vlasti u Prijedoru izdale su naredbu kojom se nesrpskom stanovništvu nalaže da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava.

“Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ovim ekstremistima. Ostali građani, muslimanske i hrvatske nacionalnosti, moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice”, glasio je poziv na lokalnom radiju.

U Prijedoru je program obilježavanja počeo okupljanjem u Starom gradu, na lokaciji predviđenoj za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Učesnici su potom prošetali do gradskog trga, gdje je održan centralni skup i položene 102 ruže s imenima ubijene djece.

Organizatori iz građanske inicijative “Jer me se tiče” naglasili su da se Dan bijelih traka obilježava kao čin sjećanja na žrtve ratnih zločina počinjenih na području Prijedora, ali i kao upozorenje na posljedice diskriminacije, progona i nasilja.

U ime roditelja ubijene djece prisutnima se obratio Fikret Bačić, koji je još jednom pozvao lokalne vlasti da omoguće izgradnju spomenika za 102 ubijene djece Prijedora.

“Stojimo ovdje s vama svake godine sa bijelom trakom na ruci i ponavljamo zahtjev da se podigne spomenik ubijenoj djeci Prijedora. Imamo podršku ljudi koji svake godine dolaze i medija koji obilježavaju ovaj datum, ali ona do sada nije bila dovoljna da lokalne vlasti izdaju dozvolu za izgradnju spomenika”, kazao je Bačić.

On je pozvao gradonačelnika Prijedora Slobodana Javora da, kako je naveo, preuzme odgovornost prema budućim generacijama i omogući trajno obilježavanje stradanja djece.

“Jučer su predstavnici lokalnih vlasti obilježavali Dan odbrane Prijedora, a niko nije spomenuo ubijenu djecu. Od koga su branili Prijedor? Da li su branili grad od moje Nermine i Nermina?”, upitao je Bačić.

Dan bijelih traka godinama okuplja preživjele žrtve, porodice ubijenih, aktiviste za ljudska prava i građane iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji 31. maja odaju počast ubijenima i podsjećaju na potrebu suočavanja s prošlošću te izgradnje kulture sjećanja zasnovane na činjenicama i poštovanju svih žrtava.

Prema zvaničnim informacijama iz udruženja žrtava, u Prijedoru je ubijeno 3.176 civila, dok je 31.000 ljudi bila zatočena u logorima u okolini Prijedora. Istraživačko dokumentacijski centar iz Sarajeva navodi da je od 1991. do 1995. u direktnim vojnim akcijama ubijeno ili nestalo 5.209 građana Prijedora, od toga 4.093 Bošnjaka, 898 Srba te 182 Hrvata.

Za zločine počinjene na prijedorskoj opštini do sada je doneseno 56 presuda i otkriveno više od 400 masovnih grobnica, među kojima je Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, otkrivena 2013. godine.

