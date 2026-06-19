Izrael i libanonska proiranska militantna grupa Hezbollah dogovorili su prekid vatre koji je počeo u petak u 16 sati po lokalnom vremenu (15 sati po hrvatskom vremenu), rekao je visoki američki zvaničnik za Reuters.

“Hezbollah i Izrael dogovorili su prekid vatre”, rekao je zvaničnik upoznat sa događajima, dodajući da su sporazum postigli pregovarači SAD-a i Katre uz pomoć Irana.

“Vjerujemo da su nakon današnje razmjene vatre Izrael i Hezbollah sada u prekidu vatre”, rekao je zvaničnik.

Ova informacija dolazi nakon što je ranije objavljeno da se razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, planirani za petak u planinskom ljetovalištu Burgenstock u Švicarskoj, neće održati, prema saopštenju švicarskog Ministarstva vanjskih poslova.

Objava je uslijedila nakon što je portparol Bijele kuće sinoć rekao da je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao planirano putovanje na sastanak s iranskim pregovaračima u Švicarskoj u petak kako bi započeli razgovore o provedbi sporazuma postignutog između Teherana i Washingtona o okončanju rata.

Iran: ‘Mi smo obuzdali Hezbollah, ali vi Izrael niste’

Financial Times je izvijestio da su pregovori odgođeni jer je Izrael pokrenuo val zračnih napada na južni Libanon, sprječavajući Iran da pošalje delegaciju. Privremeni sporazum postignut u srijedu poziva na trajni prekid borbi, uključujući sukobe i izraelske napade na Hezbollah i ciljeve – često civilne – u Libanu, pri čemu Teheran insistira na stavu “nema Libana, nema dogovora”.

Diplomat upoznat s pregovorima otkrio je da su Iranci rekli da su smirili Hezbollah, dok SAD nisu uspjele obuzdati Izrael. Također je dodao da Teheran ne namjerava doći na sastanak dok ne dobije čvrste garancije.

(Kliker.info-agencije)