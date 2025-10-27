U Podgorici demoliran lokal turskog državljanina i zapaljen automobil

Ugostiteljski objekat u centru Podgorice, čiji je vlasnik državljanin Turske, demoliran je tokom noći s nedjelje na ponedjeljak, u nizu incidenata koji su uslijedili nakon što je grupa turskih državljana prethodne večeri nožem napala jednog Podgoričanina.

Policija u Podgorici istražuje ko je u nedjelju navečer zapalio automobil u vlasništvu turske kompanije „Zeren Motors“, koja posluje u glavnom gradu Crne Gore.

Prema navodima crnogorskih medija, talas nasilja i uništavanja imovine stranih državljana počeo je u nedjelju uveče, nakon što je večer ranije nožem povrijeđen mladić M. J.

Zbog tog napada policija je uhapsila državljanina Azerbejdžana Y. G. (31) i državljanina Turske N. D. (54), koji su osumnjičeni za krivično djelo nasilničko ponašanje.

Crnogorska policija saopćila je da je tokom nedjelje u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica privedeno 45 osoba, državljana Turske i Azerbejdžana, koje su bile predmet kriminalističke obrade i provjere legalnosti boravka u zemlji.

Iz policije su apelovali na građane Podgorice da „ostanu dostojanstveni, da ne podliježu emocijama niti pozivima na linč“.

Noć ranije, grupa građana okupila se u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje je i došlo do napada na Podgoričanina, uzvikujući parole poput „Ubij Turčina“.

Na takve incidente reagovali su brojni crnogorski zvaničnici. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović oštro je osudio napad u Podgorici, ali je istovremeno pozvao na smirenost.

“Ne smije biti kolektivne krivice niti stigmatizacije cijelog naroda. Naša je obaveza da zaštitimo sigurnost ljudi i javni red, ali i društveno jedinstvo. Svi javni akteri moraju paziti da svojim porukama ne podižu tenzije. Policija i tužilaštvo moraju odlučno reagovati na govor mržnje i svaku prijetnju“, izjavio je Milatović.

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović također je osudio napad i ranjavanje mladića, pozvavši sve građane na uzdržanost i razum.

“Odgovornost je individualna, a provođenje zakona je isključivo posao države. Poistovjećivanje bilo kojeg naroda s bilo kojim činom nasilja vodi u pogrešnom smjeru“, rekao je Ibrahimović, dodajući da “u evropskoj Crnoj Gori nema mjesta nasilju, samovolji niti uzvicima poput ‘Ubij Turčina!’ koji su se mogli čuti u Podgorici“.

Ibrahimović je pozvao nadležne institucije da „hitno reaguju u ovom slučaju“.

Premijer Milojko Spajić najavio je da će Vlada Crne Gore u ponedjeljak, po hitnoj proceduri, ukinuti bezvizni režim za državljane Turske.

Crna Gora, zemlja sa oko 623.000 stanovnika, trenutno ima oko 100.000 stranaca koji žive u njoj, među kojima je više od 13.000 državljana Turske.

(Kliker.info-Hina)