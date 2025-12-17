U početnoj fazi dostupna bez naplate : Nova dionica Koridora Vc duga 11 kilometara puštena u saobraćaj

Građani Bosne i Hercegovine će od danas moći koristiti novu, 11 kilometara dugu dionicu autoceste na Koridoru Vc, koja povezuje Vranduk, Nemilu i Poprikuše, a dionica će u početnoj fazi biti dostupna bez naplate.

Riječ je o jednom od infrastrukturno najznačajnijih projekata na Koridoru Vc, kojim se unapređuje cestovna povezanost između Zenice i Žepča, rasterećuje magistralna cesta M-17 te skraćuje vrijeme putovanja na ovoj dionici.

Izgradnju autoceste Koridor Vc podržava Evropska unija, koja je u izgradnju ove dionice uložila iznos od 42 miliona eura bespovratnih sredstava putem Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Izgradnja ove dionice dodatno je podržana povoljnim kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 157,5 miliona eura, te Evropske investicione banke (EIB) u iznosu od 70 miliona eura.

Nova trasa uključuje tunel “Bosna“, dužine 3,6 kilometara, najduži cestovni tunel na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini.

Gotovo 4,6 kilometara trase čine mostovi, vijadukti i tuneli, što potvrđuje tehničku složenost i zahtjevnost projekta.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić istakao je da ovakvi projekti direktno mijenjaju svakodnevni život građana.

– Ova dionica pokazuje da Federacija BiH ulaže tamo gdje je korist za građane najveća – u sigurnost, povezanost i ravnomjerniji razvoj. Skraćujemo putovanja, smanjujemo gužve, otvaramo prostor za investicije i omogućavamo brži pristup tržištima. Svaka nova cesta jača unutrašnju povezanost i stvara temelje za prosperitet naše zemlje – rekao je premijer Nikšić.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca podsjetio je da je Evropska unija jedan od ključnih partnera u realizaciji projekta Koridor Vc, koji Bosnu i Hercegovinu približava Evropskoj uniji.

– Evropska unija je najveći investitor u Bosnu i Hercegovinu i njen najodaniji partner. Autocesta Koridor Vc jedan je od najupečatljivijih simbola naših bliskih i obostrano korisnih odnosa. Svaka završena dionica približava nas završetku ove autoceste, koja će omogućiti brža i sigurnija putovanja kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, pa sve do EU. Dvije trećine vanjske trgovine Bosne i Hercegovine ostvaruje se s državama EU, a mnogi građani BiH imaju bliske veze s EU, primjerice kroz rad, školovanje, porodicu ili prijatelje. EU je u izgradnju autoceste Koridor Vc uložila gotovo milijardu eura bespovratnih sredstava i nastavit ćemo podržavati sve napore koji jačaju naše veze – kazao je Soreca.

Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić istaknula je da je otvaranje ove dionice jasan pokazatelj konkretnih rezultata u izgradnji Koridora Vc, kao i još jedan važan korak u njegovu cjelovitom povezivanju.

– Puštanje ove dionice u promet potvrđuje vidljive rezultate kontinuiranog rada na izgradnji Koridora Vc. Riječ je o još jednom koraku prema njegovu potpunom spajanju i funkcionalnom povezivanju ključnih dijelova Federacije BiH, čime se postepeno ostvaruje cilj jedinstvene, savremene prometne ose koja Bosnu i Hercegovinu povezuje s evropskom prometnom mrežom – zaključila je ministrica Katić.

Koridor Vc predstavlja ključnu saobraćajnu rutu za integraciju Bosne i Hercegovine u evropsku transportnu mrežu, kao i na regionalna i tržišta EU. Njegova izgradnja se finansira kombinacijom domaćih sredstava i međunarodne podrške.

Evropska unija podržava izgradnju Koridora Vc putem bespovratnih sredstava osiguranih kroz Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF), uz dodatak povoljnih kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke (EIB), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

