Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je doputovala u Salt Lake City, gdje će se pripremati za drugi meč grupne faze Svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske.

Naime, Zmajevi su po dolasku u Sjevernu Ameriku najprije boravili u St. Louisu, gdje su odigrali i prijateljski duel s Panamom, nakon čega su otputovali u Toronto na utakmicu prvog kola Svjetskog prvenstva protiv Kanade.

Nakon Kanade, izabranici Barbareza danas su stigli u Salt Lake City, grad u kojem će im biti kamp tokom Mundijala.

Zmajevi će u Salt lake Cityju biti do srijede, kada će otputovati za Los Angeles na susret protiv Švicarske koji se igra 18. juna u 21 sat po našem vremenu.

(Kliker.info)