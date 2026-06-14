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U novoj bazi do srijede : Zmajevi doputovali u Salt Lake City gdje će obaviti pripreme za Švicarsku

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U novoj bazi do srijede : Zmajevi doputovali u Salt Lake City gdje će obaviti pripreme za Švicarsku

14 Juna
16:48 2026
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Fudbalska  reprezentacija Bosne i Hercegovine je  doputovala  u Salt Lake City, gdje će se pripremati za drugi meč grupne faze Svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske.

Naime, Zmajevi su po dolasku u Sjevernu Ameriku najprije boravili u St. Louisu, gdje su odigrali i prijateljski duel s Panamom, nakon čega su otputovali u Toronto na utakmicu prvog kola Svjetskog prvenstva protiv Kanade.

Nakon Kanade, izabranici Barbareza danas su stigli u Salt Lake City, grad u kojem će im biti kamp tokom Mundijala.

Zmajevi će u Salt lake Cityju biti do srijede, kada će otputovati za Los Angeles na susret protiv Švicarske koji se igra 18. juna u 21 sat po našem vremenu.

(Kliker.info)
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