Francuska se plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u Philadelphiji pobijedila Paragvaj 1-0 (0-0), a u polufinalu će se suočiti s Marokom.

Pobjedu Francuzima je donio Kyllian Mbappe (70 pen), koji je postigao svoj sedmi gol na turniru, izjednačivši se s Leom Messijem kao najboljim strijelcem.

Francuzi su se mučili da pobijede protiv već legendarne paragvajske odbrane i njihove taktike usporavanja igre, uz stalne provokacije i manje grubosti. To je funkcioniralo protiv francuskih zvijezda sve do 70. minute, kada je novo pojačanje Desiree Doue zaradio penal, koji je Mbappe realizovao. Bila je to vjerovatno najružnija utakmica prvenstva u kojoj je ostalo vrlo, vrlo malo fudbala, i pravo je čudo da niko nije dobio crveni karton.

Prvo poluvrijeme je bilo za zaborav jer su Francuzi polako kružili oko paragvajske odbrane i praktično se ništa nije događalo sve do 35. minute kada je nakon prekršaja nad Mbappeom uslijedilo naguravanje desetak igrača. Ovo je malo probudilo oba tima i Francuzi su imali pet udaraca na gol, ali nijedan nije bio posebno opasan, dok je paragvajska taktika umrtvljivanja igre u prvom poluvremenu funkcionirala.

U 51. minuti, nakon kornera za Paragvaj, konačno je uslijedio brzi kontranapad Francuza. Mbappe je krenuo sam na golmana, ali ga je uhvatio i blokirao Juan Caceres. Tri minute kasnije, Manu Kone je šutirao iz daljine u desnu prečku, ali je Orlando Gill odbranio njegov udarac.

Konačno, u 66. minuti, “paragvajska brava” je otključana, a to je zahvaljujući Desiree Doue, koji je nanizao petoricu igrača prije nego što ga je Gustavo Gomez oborio. Nakon VAR provjere, sudija Ilgiz Tantašev je dosudio penal koji je Mbappe mirno realizovao.

Čak i nakon primljenog gola, Paragvajci nisu ništa ofanzivno uradili, a to je otvorilo mnogo prostora Francuzima za kontre. U petoj minuti sudijske nadoknade, Gill je dva puta odbranio teške udarce Mbappea, a ostatak vremena protekao je u velikoj nervozi, na ivici opšte tuče.

(Kliker.info- SN)