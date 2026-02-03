U Libiji ubijen najpoznatiji Gadafijev sin i nesuđeni nasljednik Saif al-Islam

Saif al-Islam Gaddafi, sin bivšeg libijskog vođe Muammara Gaddafija, ubijen je u blizini Zintana u zapadnoj Libiji. Prema izvorima bliskim porodici, četiri neidentificirane osobe upucale su ga u njegovom vrtu, nakon čega su brzo pobjegle.

Incident se dogodio nakon sukoba koji su trajali od podneva, a okolnosti njegove smrti i identitet počinitelja i dalje ostaju nejasni. Njegov predstavnik u političkom dijalogu, Abdullah Othman, potvrdio je smrt i izjavio da je državni tužilac otvorio istragu. Libijski mediji izvijestili su da je atentat izveden nakon što su sigurnosne kamere onesposobljene, dok je Brigada 444 službeno negirala bilo kakvu umiješanost u ubistvo.

Saif al-Islam rođen je 25. juna 1972. godine i odrastao je u prominentnoj, ali kontroverznoj porodici Gaddafi. Nakon studija ekonomije na Univerzitetu u Beču i doktorata iz filozofije na London School of Economics, Saif se pozicionirao kao moderan i obrazovan član režima, često prikazivan kao reformator unutar Gaddafijevog sistema. Od 2000. godine igrao je ključnu ulogu u libijskim unutrašnjim i međunarodnim poslovima, uprkos činjenici da nije imao službenu političku funkciju. Bio je poznat po vođenju pregovora s međunarodnim institucijama, Evropskom unijom, Afrikom i stranim državama, pomažući u rješavanju sporova oko sankcija i Libije kao međunarodnog partnera

Tokom pobune 17. februara 2011. Saif al-Islam postao je druga najistaknutija figura režima, javno braneći oca i kritikujući revolucionare. Više se puta pojavljivao na libijskoj televiziji, nazivajući protivnike režima “agentima” i “izdajicama”, dok je pokušavao osigurati međunarodnu legitimitet Gaddafijeve vlade. Njegova retorika i diplomatske inicijative bile su kontradiktorne: s jedne strane prikazivao se kao reformator i modernizator Libije, a s druge kao tvrdolinijski zagovornik očuvanja očeve moći.

Dana 19. novembra 2011. uhapšen je zajedno s najmanje dva suputnika u pustinjskom području kod Ubarija, oko 200 km od Sabhe. Smješten je u zatvor u Zintanu, a Međunarodni krivični sud (ICC) zatražio je njegovo izručenje zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene tokom revolucije. Libija je odbila izručiti Saifa, a tokom godina njegovo zatvorsko držanje bilo je predmet brojnih političkih pregovora i pokušaja njegovog oslobađanja ili uključivanja u politički dijalog.

Saif al-Islam Gaddafi ostao je kontroverzna, ali utjecajna figura u Libiji i međunarodnoj politici. Bio je prepoznat po diplomatskim sposobnostima, sposobnosti pregovaranja s međunarodnim partnerima i vođenju složenih političkih inicijativa, unatoč svom naslijeđu koje ga je povezivalo s represivnim režimom njegova oca. Njegova smrt označava kraj jedne ere libijske politike i zatvara dugogodišnje političko poglavlje u kojem je Gaddafi porodica dominirala zemljom i međunarodnom scenom, ostavljajući dubok, složen i kontradiktoran trag u historiji Libije.

(Kliker.info-agencije)