(Kliker.info)

Sutra Dan žalosti u Kantonu Sarajevo u znak sjećanja na 1.601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Podsjećamo javnost da je Vlada Kantona Sarajevo 2023. godine proglasila 05. maj – Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva – Danom žalosti u Kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1.601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.

Na ovaj dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija Kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova.

Medijima se preporučuje da svoj programski sadržaj prilagode obilježavanju Dana žalosti, uz izbjegavanje emitovanja sadržaja zabavnog karaktera.

Pozivamo sve građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete naših najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost s porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ovog dana, soapćeno je iz Vlade KS.

