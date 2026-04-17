(Kliker.info)

U nizu objava Trump se prvo dotakao situacije u Libanu, tvrdeći da je lično povukao crvenu liniju za izraelske vojne snage.

“Izrael više neće bombardovati Liban. To im je zabranjeno od strane SAD-a. Dosta je bilo!!!”, poručio je Trump.

Pojasnio je da dogovor koji spominje nije direktno vezan za Liban, ali da će Sjedinjene Američke Države odvojeno sarađivati s tom zemljom i riješiti situaciju s Hezbollahom na “odgovarajući način”. U kasnijoj objavi je dodao: “Mi ćemo ponovo učiniti Liban sjajnim!”.

Kada je riječ o tenzijama u vezi s Iranom, Trump tvrdi da je “situacija u Hormuškom moreuzu završena”. Naveo je da je Iran pristao da više nikada ne zatvori ovaj ključni pomorski prolaz i da se on više neće koristiti kao oružje protiv svijeta.

Također je istakao da Iran, uz pomoć SAD-a, trenutno uklanja sve morske mine.

“SAD će dobiti svu nuklearnu ‘prašinu’ koju stvore naši sjajni B2 bombarderi. Nikakav novac neće prelaziti iz ruke u ruku ni na koji način i ni u kojem obliku”, napisao je Trump.

Trump nije propustio priliku da žestoko iskritikuje NATO. Tvrdi da ga je Alijansa kontaktirala nudeći pomoć sada kada je kriza riješena, na šta im je, kako kaže, oštro odgovorio.

“Rekao sam im da se drže podalje, osim ako samo žele napuniti svoje brodove naftom. Bili su beskorisni kada su bili potrebni, tigar od papira!”, poručio je američki predsjednik.

S druge strane, uputio je riječi hvale i zahvale za “veliku hrabrost i pomoć” Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru. Također se zahvalio Pakistanu, nazivajući tamošnjeg premijera i feldmaršala “dvoje fantastičnih ljudi”.

Na kraju, proglasivši ovaj dan “sjajnim i briljantnim za svijet”, Trump se tradicionalno obrušio na američke medije, prvenstveno New York Times i CNN, nazivajući ih “lažnim vijestima”.

Poručio je da ti mediji očajnički traže razlog da ga kritikuju u vezi sa situacijom s Iranom, ali da ga ne mogu naći.

“Zašto jednostavno ne kažu, u pravom trenutku, odlično obavljen posao, gospodine predsjedniče, i počnu vraćati svoj kredibilitet?”, zaključio je Trump u svojoj seriji objava.

Nešto kasnije Trump je u telefonskom intervjuu za portal Axios istakao da će se američki i iranski pregovarači vjerovatno sastati ovog vikenda i da očekuje da će postići konačni dogovor o okončanju rata.

U isto vrijeme vViše američkih zvaničnika i drugih izvora upoznatih s pregovorima rekli su za Axios da, iako je postignut značajan napredak i da se SAD i Iran sada približavaju mirovnom planu od tri stranice, i dalje postoje praznine oko ključnih pitanja.

Međutom, Trump, koji je posljednjih dana imao barem jedan direktan razgovor s neimenovanim iranskim zvaničnikom, očito je optimističan.

“Iranci se žele sastati. Žele postići dogovor. Mislim da će se sastanak vjerovatno održati tokom vikenda. Mislim da ćemo postići dogovor u narednih dan ili dva”, rekao je u kratkom telefonskom intervjuu.

Neposredno prije pomenutog razgovora Axios je izvijestio da bi jedan element sporazuma o kojem se raspravlja bio da SAD oslobodi 20 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava u zamjenu za Iran koji odustaje od svojih zaliha obogaćenog urana.

Plan također uključuje moratorij na iransko obogaćivanje.

Pored toga Trump je rekao da neće ukinuti pomorsku blokadu prije nego što se postigne dogovor i naglasio je da želi da Hormuški moreuz bude otvoren za sve.

Iran je da podsjetimo najavio da će otvoriti moreuz do kraja primirja, koje ističe 21. aprila, ali detalji o tome kako će to funkcionirati ostaju nejasni.

U telefonskom razgovor Trump je istakao svoje uvjerenje će sporazum “učiniti Izrael sigurnim” i naglasio je da će “Izrael izaći sjajno” na kraju rata.

Istovremeno, jasno je stavio do znanja da želi da se izraelski napadi na Liban okončaju u okviru primirja koje je objavljeno u četvrtak.

“Izrael mora stati. Ne mogu nastaviti dizati zgrade u zrak. Neću to dozvoliti”, rekao je.

U petak navečer, neposredno prije pomenutog intervjua, izraelski dron je izveo napad u južnom Libanu.

Neki u izraelskoj vladi protive se dogovoru i žele nastaviti ratove u Iranu i Libanu, iako to vjerovatno neće biti moguće sve dok se Trump tome protivi, javlja Axios.

