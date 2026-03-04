hamburger-icon

U Indijskom okeanu kod Šri Lanke : Američka podmornica potopila iranski ratni brod, prvi napad te vrste od Drugog svjetskog rata

04 Marta
19:33 2026
Američka podmornica je potopila iranski ratni brod u Indijskom okeanu, potvrdio je ministar odbrane SAD Pete Hegseth.

On je rekao da je iranski brod potopljen sinoć i dodao da je ovo prvi napad SAD takve vrste od Drugog svjetskog rata.

Vlasti Šri Lanke saopštile su da su 32 mornara spasena s iranskog broda koji je potonuo blizu njene obale, dok su ostali članovi posade poginuli. Na fotografijama koje je objavio AP vide se zdravstveni radnici u Galeu, Šri Lanka, kako iz kamiona iznose tijela stradalih iranskih mornara.

Mornarica Šri Lanke saopćila je da je do sada pronađeno najmanje 87 tijela nakon potonuća iranskog ratnog broda u Indijskom okeanu, koji su američke snage potopile tokom vojne operacije u međunarodnim vodama.

Prema riječima komandanta šrilankanske mornarice Buddhike Sampatha, spasilačke ekipe po dolasku na mjesto incidenta nisu pronašle brod, već samo tragove nafte i splavi za spašavanje.

Kada smo stigli na mjesto događaja nije bilo nikakvog traga broda, samo naftne mrlje i splavi za spašavanje. Pronašli smo ljude kako plutaju na vodi“, rekao je Sampath u saopćenju koje prenosi Associated Press.

Tijela pronađenih članova posade trenutno se prevoze na kopno, dok potraga za nestalima i dalje traje.

Šrilankanske vlasti ranije su saopćile da je 32 osobe spašeno i prevezeno u bolnicu, dok se vjeruje da je na brodu bilo oko 180 članova posade, rekao je ministar vanjskih poslova Šri Lanke u obraćanju parlamentu.

Iako Pentagon nije službeno imenovao brod, šrilankanska mornarica ranije je navela da je riječ o iranskoj fregati IRIS Dena, koja je potonula u vodama južno od Šri Lanke.

Američki zvaničnici navode da je napad bio dio šire vojne operacije protiv Irana, dok potraga za preživjelima i dalje traje u području incidenta.

(Kliker.info-agencije)

 

