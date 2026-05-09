“Grad heroj – herojima Bosne“ moto je pod kojim su se danas u Goraždu okupili dobitnici najvećih ratnih priznanja, na 28. susretima Zlatnih ljiljana BiH.

Grad na Drini po četvrti put domaćin je centralne manifestacije obilježavanja 9.maja Dana Zlatnih ljiljana, a tim povodom u Goražde je stiglo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva države, među njima i heroji iz Krajine.

Predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja USK Sead Hambašić naglašava da im je čast doći u herojsko Goražde s kojim imaju posebne veze

– Obilježavamo višestruko značajan datum, ne samo za nas već i državu BiH – Dan Zlatnih ljiljana, Dan pobjede nad fašizmom, Dan logoraša, a iz USK došlo je 80 dobitnika najvećih ratnih priznanja. Ne propuštamo priliku da dođemo u herojsko Goražde, da se družimo, podijelimo sjećanja jer kada se pomenu Bihać i Goražde to je posebno emotivno. Bili smo zajedničke bitke. Uvijek smo se pomagali na način da smo mi na našoj strani otvarali neke nove frontove da bi se olakšalo Goraždanima, i obrnuto i logično je da ta dva grada svi posebno cijene. Trudili smo se pomoći jedni drugima na svim frontovima – kazao je Hambašić.

Uz defile ulicama Goražda, delegacije ‘ljiljana’ iz svih kantona FBIH položili su cvijeće na spomen obilježja poginulim goraždanskim braniocima, pripadnicima policije, komandantu Zaimu Imamoviću te ubijenoj djeci Goražda.

Počast herojima domovine odata je i na svečanoj akademiji u Centru za kulturu. Poručeno je da je deveti maj u Bosni i Hercegovini dan sjećanja i dan ponosa te da uz ovaj datum država posebno pamti svoje heroje, ljude koji su, kada je bilo najteže, stali između zla i domovine, braneći ideju slobodne Bosne i Hercegovine.

Dobrodošlicu brojnim gostima poželio je predsjednik kantonalnog Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Derviš Hadžić naglasivši značaj opstanka BiH na Drini.

– Hrabri branioci uspjeli su da sačuvaju ovaj komad Drine. Bojim se kako bi BiH danas izgledala da smo izgubili ovaj dio. U strateškim dokumentima loših momaka sa druge strane često je podvučeno u osnovama zapovjesti uvijek stajalo da se treba uzeti kotlina Drine i taj koridor uspostaviti. Mi smo i danas tu, svoji na svom, ne da bi bilo kome prkosili već da svjedočimo o jednom prošlom vremenu u kojem je za ovaj grad poginulo 2.125 boraca, preko 2.000 civila, preko 150 djece – naglasio je Hadžić.

Premijer BPK Goražde Senad Čeljo naglasio je da mu je čast i odgovornost govoriti najvećim živim sinovima BiH, naglasivši da se ne smiju zaboraviti ni heroji koji nisu dočekali kraj rata, a bili su najveći sinovi ove države.

– Od komandanta Nanića u Krajini pa do našeg rahmetli Zaima Imamovića. Njihovu vitešku žrtvu i vitešku borbu koja je ispisala stranice BiH ne smijemo nikad zaboraviti. Ovo okupljanje Zlatnih ljiljana nije samo susret, već snažan podsjetnik na vrijednosti na kojima počiva naša sloboda. Zlatni ljljan nije samo priznanje, to je simbol hrabrosti, časti i nepokolebljive borbe za pravo na život i dostojanstvo. Goražde u toj borbi ima posebno mjesto, ovdje se nije branila samo teritorija već i čovjek, njegova sloboda, njegova čast i njegovo pravo na život. Zato je ovaj grad trajni simbol otpora i dostojanstva. Danas kada živimo u miru koji su nam omogućili najveći sinovi ove države naša je obaveza jasna da čuvamo istinu, njegujemo sjećanje i mladim generacijama prenosimo vrijednosti za koje su se borili – kazao je Čeljo.

Gradonačelnik Ernest Imamović također je naglasio obavezu trajnog sjećanja na herojstvo branilaca iskazujući zahvalnost svima koji su dali doprinos u odbrani BiH.

– Vi ste kao najhrabriji pripadnici ARBiH dali neizmjeran doprinos odbrani BiH, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i zbog toga vam veliko hvala. Budite ponosni što ste bili pripadnici ARBiH koja se u najtežem periodu za našu državu od 1992-1995. godine borila za civilizacijske vrijednosti i vrijednosti antifašizma. Neophodno je konstantno podržavati i jačati projekte koji njeguju kulturu sjećanja, jer ako zaboravimo može nam se opet ponoviti – kazao je Imamović.

Predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH Aljo Bošnjaković naglasio je da je Goražde istinski grad heroj.

– Pored našeg glavnog grada heroja Sarajeva, koje je pod potpunom opsadom bilo 1.420 dana, Goražde je pod opsadom bilo 1.336 dana. Ipak, branili su ga i odbranili, te nam omogućili da danas ovdje, u jedinom gradu na Drini, možemo istaći naše zastave sa ljiljanima, koje i danas smetaju svakom neprijatelju – istakao je Bošnjaković.

Priznanje najrabrijim sinovima BiH odao je i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić.

– Braneći BiH vi ste branili i temeljne civilizacijske vrijednosti. Pokazali ste svijetu da istina, pravda i sloboda nisu samo riječi, već vrijednosti za koje se vrijedi žrtvovati. Zato je važno da danas iz Goražda pošaljemo snažnu poruku zajedništva i odlučnosti u obilježavanju dana Zlatnih ljijana, Dana logoraša, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope. Neka ta poruka bude naš zavjet da nikada nećemo i ne smijemo zaboraviti – poručio je Lokmić.

Potpredsjednik FBiH Refik Lendo naglasio je da su hrabri borci najzaslužniji da danas imamo državu BiH.

– Ona je takva kakva jeste, unutrašnji podjeljena, podjeljene nadležnosti, ali kada su granice i ono što čini BiH i za što su naši sinovi, naši saborci, braća i sinovi ginuli, danas egzistira i postoji. Nju treba dograđivati, čuvati, braniti i danas u miru. Ljiljani su kroz historiju utkani i izrasli u Bosni i Hercegovini – istakao je Lendo.

U ime predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića prisutnima se obratio Alija Kožljak ističući da mu je čast biti u gradu heroju, zajedno sa herojima.

– Danas ne odajemo čast samo hrabrim pojedincima. Danas čuvamo istinu o časnoj borbi za slobodu, nezavisnost i opstanak BiH. Danas nastavljamo tu borbu, zajedno s vama koji ste branili ovu zemlju 1992 i branimo je 2026. godine. Okupljeni smo i da iskažemo duboko poštovanje ljudima koji su u najtežim trenucima naše historije pokazali hrabrost, odlučnost i nesebičnost, ljubav prema domovini na kraju. Dobitinici najvećih ratnih priznanja predstavljaju najveću moralnu vertikalu naše države, a vaša djela ostaju trajno svjedočanstvo da su patriote BiH branile univerzalne civilizacijske vrijednosti – poručio je Kožljak.

U okviru obilježavanja Dana Zlatnih ljiljana u Goraždu je promovisana i knjiga „Krvlju ispisana sloboda“. Autor je Refik Kauković, dobitnik Zlatnog ljiljana i ratni komandant Bataljona za specijalne namjene „Hamza“, elitne jedinice 505. bužimske viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kojom je komandovao heroj Izet Nanić.

Kako je istaknuto, knjiga predstavlja snažno svjedočanstvo jedne generacije boraca, pripadnika odreda „Hamza“, koji su u najtežim danima Bosne i Hercegovine birali čast umjesto komfora, domovinu umjesto sigurnosti, život i smrt na liniji, umjesto povlačenja.

(Kliker.info-Fena)