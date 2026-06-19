Kolona se potom zaustavila na Ćehotinskom mostu, s kojeg su u znak sjećanja na žrtve u rijeku spuštene ruže.

Prema procjenama, tokom 1992. i početkom 1993. u ovom gradu silovano je oko hiljadu žena, među kojima je bilo i djevojčica od 12 godina.

Zehra Murguz-Kovačević jedna je od žrtava za koje je posebno bolna činjenica da se pojedini osuđeni ratni zločinci slobodono šetaju Fočom

– Na slobodi je Ranko Stevanović, takve zločince trebamo obilježavati imenom i prezimenom, a ne N.N lica. Odslužio je svojih minimalnih 14 godina zatvora. Srebrenica je sinonim genocida, a Foča silovanja. U ovoj zloglasnoj hali iza naših leđa je bio zločin silovanja nad djevojkama, djevojčicama, čak i jednoj maloj djevojčici od 11 godina koja je donijela lutku u ruci, a danas njen silovatelj šeta Fočom zahvaljujući našem pravosuđu koje je palo na dno dna iz kojeg nikada neće izaći, dok se ne promijeni struktura u pravosuđu koje je podleglo politici i ne radi kako bi trebalo – istakla je Murguz-Kovačević.

Predsjednica Udruženja žrtava rata 92 – 95. Midheta Kaloper naglašava da upravo zbog toga ovogodišnje obilježavanje ima posebnu težinu.

– U odnosu na prethodne godine, imamo promjenu u negativnom kontekstu uz ovaj dan koji je dobio epilog da je zločinac oslobođen i da se trenutno nalazi negdje, u nekom kafiću u Foči i posmatra sve ovo, a osuđen je za najveći zločin koji se počinio upravo u ovom objektu Partizan, silovanje 12-godišnje djevojčice. Njeni posmrtni ostaci nažalost još uvjek nisu pronađeni, a on je dobio život kakav ne zaslužuje. I ovaj objekat u kojem je počinjen najveći zločin nema obilježje. Nije ovdje pitanje samo kamena ili spomen ploče, ovdje je pitanje poštovanja, priznanja i istine i tu treba da stoji spomenik koji će podsjećati buduće generacije da se zlo nikada i nikome ne ponovi – poručila je Kaloper.

Uz predstavnike domaćih vlasti svih nivoa, obilježavanju u Foči prisustovao je i ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Julian Reilly koji je naglasio da Ujedinjeno kraljevstvo stoji solidarno uz preživjele žrtve seksualnog nasilja u ratu u BiH, ali i širom svijeta.

Po njegovim riječima, Foča ostaje snažan podsjetnik na sistematično seksualno nasilje počinjeno tokom rata, strašne zločine koji nikada ne smiju biti ignorisani niti poricani.

– Biti ovdje zahtjeva hrabrost a ta hrabrost zaslužuje priznanje. Foča je dio važnog pravnog napretka, da se utvrdi kako seksualno nasilje može biti zločin protiv čovječnosti ali pravda je puno više od toga. Prevelik broj preživjelih još uvijek se suočava sa stigmom ili ostaje bez glasa. Ne mogu svi javno govoriti o svojim iskustvima, a naša je zajednička odgovornost da ih podržimo i da ne budu zaboravljeni. Današnji dan nije samo prilika za sjećanje nego podsjetnik na našu zajedničku odgovornost da gradimo društvo koje na ove zločine odgovara sa suosjećanjem i čini sve što je moguće kako bi ublažili njihov uiticaj na preživjele i na zajednicu u cjelini. Ne smijemo prihvatiti šutnju, ne smijemo tolerisati poricanje i ne smijemo odgađati pravdu niti podršku za preživjele – poručio je ambasador Reilly.

Alen Muhić, mladić koji je rođen kao plod ratnog silovanja u Foči, naglasio je da sjećanje na zločine nije dovoljno, već je potrebno djelovanje institucija.

– Ja vas danas ne pozivam na sažaljenje već vas pozivam na odgovornost jer sjećanje nije dovoljno ako ne vodi prema djelovanju. Komemoracije nisu dovoljne ako nakon njih nastavljamo živjeti kao da se ništa nije desilo. Cvijeće koje bacamo takođe nije dovoljno, ako preživjele žrtve i dalje čekaju priznanje, podršku i razumijevanje, onako kako to zaslužuju. Ovo nije samo mjesto historije, ovo je opomena, šta se događa kada mržnja postane jača od ljudskosti kada se ljudi počnu i prestanu posmatrati kao ljudi, kada šutnja postane glasnija od istine. Posebno se obraćam danas onima koji imaju moć da donesu odluke, političarima, institucijama, međunarodnoj zajednici – nemojte dozvoliti da se sjećanje na žrtve svodi samo na jedan dan u godini. Vaša odgovornost ne završava kada se ova ceremonija završi jer ona traje svaki dan, kroz zakone, obrazovanje i podršku preživjelima, kroz istinu koju ćemo imati hrabriosti da izgovaramo pa čak i i onda kada ona nije politički korisna – kazao je Muhić.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglasio je da se okupljanje u Foči dešava svake godine ne zbog protokola, već zbog suočavanja sa teškom istinom kojoj ni tri decenije nisu bile dovoljne da oslabe njenu bol, ni da umanje obavezu prema onima koji su je preživjeli.

– Ovo je mjesto kojem je ljudsko dostojanstvo sistemski ponižavano, mjesto na kojem su žene i djevojčice pretvarane u mete mržnje, mjesto na kojem je iznova silovana 12-godišnja djevojčica, mjesto na kojem su mnoge žene suočene sa nezamislivim zločinima, u smrti vidjele jedini izlaz iz patnje koja im je bila namijenjena. Zato Foča danas nije samo grad već mjesto sjećanja, istine, opomene i mjesto na kojem je međunarodno pravo prvi put dobilo jezik da imenuje ono što se dogodilo hiljadama žena u BiH – kazao je Delić.

Dodao je da je upravo u Foči svijet naučio da silovanje nije samo posljedica rata, nego njegovo oružje, da seksualno ropstvo nije usputni zločin, nego planski instrument terora i da, kako je rekao, tijela žena mogu postati bojno polje onda kada zločin izgubi svaku granicu ljudskosti.

– To nisu političke ocjene niti različita tumačenja niti teme o kojima se može pregovarati. To su činjenice potvrđene presudama međunarodni i domaćih sudova. Za zločine počinjene u Foči pravosnažno je osuđeno 36 osoba, a upravo su presude za Foču prve u svijetu silovanje i seksualno porobljavanje definisale kao zločin protiv čovječnosti – podsjetio je Delić.

(Kliker.info-Fena)