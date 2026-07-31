Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, Federacija BiH je dobila Zakon kojim se uvodi redovni mjesečni finansijski borački dodatak kao novo, dodatno pravo za demobilizirane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branitelja.

Akt o tome prethodno je utvrdila Federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku.

Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata.

U oba doma su izrečene primjedbe da je zakon ove vrste trebalo donijeti znatno ranije.

Diskutanti su spočitavali predlagaču i da je sadašnji akt trebalo razmatrati u redovnoj a ne hitnoj proceduri i predvidjeti široku javnu raspravu.. Neki članovi Parlamenta zamjerali su i zbog same osnovice za obračun dodatka, a i zbog toga što pravo nije predviđeno i za one koji su branili Bosnu i Hercegovinu i prije 8. aprila 1992. godine.

Pored ovih i drugih primjedbi, diskutanti su tokom parlamentarne rasprave i deklarativno najavljivali da će Zakon ipak podržati jer je bitno da uđe u sistem, a kasnije ga treba dorađivati i popravljati odredbe zbog više manjkavosti, kako su navodili.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica je utvrdila i Parlamentu na izjašnjavanje po hitnom postupku predložila Federalna vlada čije je Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata pripremilo taj akt.

Vlada je pritom podsjetila da je još u februaru 2025. godine formirana Radna grupa za izradu izmjena dosadašnje boračke legislative. Grupa je utvrdila da pravo na borački dodatak mora biti jednako za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, bez obzira na mjesto prebivališta.

Izmijenjenim zakonom je omogućeno da borački dodatak dobiju demobilizirani branioci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine.

To pravo imat će i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca, koji već ostvaruju prava prema dosadašnjem zakonu o boračkim pravima, bez obzira na dužinu ratnog angažmana poginulog ili umrlog borca, njihovog člana.

Prema podacima IDDEEA-e i evidencijama Federalnog ministarstva, borački dodatak moglo bi ostvariti oko 383.494 korisnika.

Radna grupa je predložila, a konačnim tekstom Zakona i potvrđeno, da iznos ovog dodatka bude 1,50 KM za svaki mjesec proveden u oružanim snagama RBiH.

Procijenjeno je da će za isplatu na godišnjem nivou trebati budžetskih 234,7 miliona KM. Primjena Zakona treba da počne od 1. januara iduće godine a u međuvremenu je potrebno izraditi rješenja korisnicima i stvoriti sve druge preduslovi za primjenu zakona.

(Kliker.info-FTV)