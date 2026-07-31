U Federaciji BiH donesen Zakon o boračkom dodatku: Borci će dobijati 1,50 KM po mjesecu provedenom u ratu (Video)
Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, Federacija BiH je dobila Zakon kojim se uvodi redovni mjesečni finansijski borački dodatak kao novo, dodatno pravo za demobilizirane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branitelja.
Akt o tome prethodno je utvrdila Federalna vlada u vidu izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica te ga u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku.
Predstavnički dom odobrio je taj akt velikom većinom glasova na sjednici, također vanrednoj prije dva dana, a u Domu naroda je danas podršku dalo svih 50 prisutnih delegata.
U oba doma su izrečene primjedbe da je zakon ove vrste trebalo donijeti znatno ranije.
Diskutanti su spočitavali predlagaču i da je sadašnji akt trebalo razmatrati u redovnoj a ne hitnoj proceduri i predvidjeti široku javnu raspravu.. Neki članovi Parlamenta zamjerali su i zbog same osnovice za obračun dodatka, a i zbog toga što pravo nije predviđeno i za one koji su branili Bosnu i Hercegovinu i prije 8. aprila 1992. godine.
Pored ovih i drugih primjedbi, diskutanti su tokom parlamentarne rasprave i deklarativno najavljivali da će Zakon ipak podržati jer je bitno da uđe u sistem, a kasnije ga treba dorađivati i popravljati odredbe zbog više manjkavosti, kako su navodili.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica je utvrdila i Parlamentu na izjašnjavanje po hitnom postupku predložila Federalna vlada čije je Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata pripremilo taj akt.
Vlada je pritom podsjetila da je još u februaru 2025. godine formirana Radna grupa za izradu izmjena dosadašnje boračke legislative. Grupa je utvrdila da pravo na borački dodatak mora biti jednako za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, bez obzira na mjesto prebivališta.
Izmijenjenim zakonom je omogućeno da borački dodatak dobiju demobilizirani branioci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine.
To pravo imat će i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca, koji već ostvaruju prava prema dosadašnjem zakonu o boračkim pravima, bez obzira na dužinu ratnog angažmana poginulog ili umrlog borca, njihovog člana.
Prema podacima IDDEEA-e i evidencijama Federalnog ministarstva, borački dodatak moglo bi ostvariti oko 383.494 korisnika.
Radna grupa je predložila, a konačnim tekstom Zakona i potvrđeno, da iznos ovog dodatka bude 1,50 KM za svaki mjesec proveden u oružanim snagama RBiH.
Procijenjeno je da će za isplatu na godišnjem nivou trebati budžetskih 234,7 miliona KM. Primjena Zakona treba da počne od 1. januara iduće godine a u međuvremenu je potrebno izraditi rješenja korisnicima i stvoriti sve druge preduslovi za primjenu zakona.
(Kliker.info-FTV)
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