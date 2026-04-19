Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina nad Srbima, Jevrejima, Romima i antifašistima ubijenim u Jasenovcu, zloglasnom logoru smrti u NDH, obilježen je danas u Donjoj Gradini, uz prisustvo brojnih domaćih i međunarodnih delegacija.

Počast logorašima odale su delegacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Centralni dio programa započeo je Svetom liturgijom u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, koju je služio episkop marčanski Sava. U nastavku su položeni vijenci i cvijeće na grobnom polju Topole, dok su parastos i pomen žrtvama genocida održani na grobnom polju Hrastovi.

Među ostalima, komemoraciji su prisustvovali članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, predsjednik Vlade RS Savo Minić, ministri u Vladi RS, predstavnici Vlade Srbije i nižih nivoa vlasti iz RS. Među prisutnima je bio i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, dok se ambasadorica Izraela Galit Peleg javila putem videolinka.

Događaju je prisustvovao i specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun.

Uz zvaničnike, obilježavanju su prisustvovali i potomci preživjelih jasenovačkih logoraša, građani i učenici.

Sistem logora smrti Nezavisne Države Hrvatske (NDH) obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina je bila najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac, koji je formiran u avgustu 1941. godine, neposredno nakon proglašenja NDH.

Spomen-područje Donja Gradina navodi da je tokom Drugog svjetskog rata u Jasenovcu ubijeno 700.000 ljudi, dok Spomen područje Jasenovac u Hrvatskoj raspolaže zvaničnim podacima o 83.145 poimenično navedenih žrtava kompleksa logora kojem je pripadao i onaj u Donjoj Gradini.

Na devet grobnih polja nalazi se 105 masovnih grobnica ukupne površine od 10.130 m².

Naknadno su pronađene još 22 masovne grobnice čija površina nije još utvrđena.

U aprilu 1945. godine ustaše su započele konačnu likvidaciju logora. To je podrazumijevalo ubijanje svih preostalih logoraša, uništavanje logorske arhive i spaljivanje i uništavanje do temelja objekata logora. Logoraši su u Donjoj Gradini otkopavali grobnice, iz kojih su vađeni i spaljivani posmrtni ostaci jasenovačkih žrtava.

Prema podacima Javne ustanove “Spomen-područje Donja Gradina”, dan uoči proboja, 22. aprila 1945. godine, u logoru su bila 1.073 logoraša, a ustašku likvidaciju koncentracionog logora Jasenovac uspjelo je preživjeti ukupno 169 logoraša.

Do 1991. godine Spomen područje Jasenovac bio je jedinstveno, a raspadom SFRJ podijeljeno je geografski i administrativno na dvije samostalne institucije: Spomen-područje Jasenovac u Republici Hrvatskoj i Spomen-područje Donja Gradina u Bosni i Hercegovini.

