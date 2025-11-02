U Čapljini na Dušni dan otkriven spomenik ratnom zločincu Slobodanu Praljku

Na Dušni dan u Grabovini kod Čapljine danas je otkriveni spomen-obilježje ratnom zločincu, kakvog Evropa ne pamti od nacista u Drugom svjetskom ratu – Slobodanu Praljku.

Kako se može vidjeti spomen-obilježje je otkriveno u mjesno groblje, uz evidentnu podršku Katoličke crkve.

U Čapljini je upravo održana manifestacija veličanja lika i djela presuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, reagovao je zatupnik DF-a u Parlamentu FBiH Sanel Kajan.

Navodi da uprkos pravosnažnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, ali i domaćih sudova, u Čapljini se danas slavi zločin – i to pod nelegalnom zastavom i neustavnim grbom, uz otkrivanje spomen obilježja osobi osuđenoj za najteže zločine protiv čovječnosti.

“Ovakav čin je grubo poniženje svih žrtava rata, ali i otvoreno kršenje zakona Bosne i Hercegovine. Jasno i nedvosmisleno, član 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine propisuje da će se kaznom zatvora od najmanje tri godine kazniti svako ko „dodijeli priznanje, nagradu, spomenicu, bilo kakav podsjetnik ili bilo kakvu privilegiju licu osuđenom pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, ili na bilo koji način veliča takvo lice”.

Ono što se danas dogodilo u Čapljini predstavlja direktno kršenje zakona države Bosne i Hercegovine, vrijeđanje međunarodnih presuda i otvoreno izazivanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti, čime se ugrožava javni red i mir, navodi Kajan i dodaje;

“Zbog toga, pozivajući se na svoja prava, a u okviru vršenja svojih dužnosti, kao zastupnik u Parlamentu, pozivam Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK, kao i OHR i Delegaciju Evropske unije, da hitno reaguju i pokrenu postupke protiv organizatora i učesnika ove sramotne manifestacije. Šutnja institucija znači saučesništvo”.

(Kliker.info-Istraga)