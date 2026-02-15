U prepunoj sali Doma kulture, uz prisustvo porodice, prijatelja, profesora, studenata i građana, danas je u Brčkom održana komemoracija povodom smrti mladog umjetnika Erdoana Morankića, studenta Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevo, koji je preminuo 12. februara ove godine u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

Tokom komemoracije istaknuto je da je Erdoan Morankić rođen 2003. godine u Brčkom, gdje je završio Gimnaziju “Vaso Pelagić”, nakon čega je nastavio studij slikarstva na Univerzitetu u Sarajevu. Bio je prepoznat po svom apstraktno-simboličkom umjetničkom izrazu, učestvovao je na više grupnih izložbi, a 2025. godine održao je i svoju prvu samostalnu izložbu.

U ime Univerziteta u Sarajevu prisutnima se obratila prorektorica za kulturu i umjetnost profesorica Arma Tanović-Branković, koja je naglasila da zajednica znanja i umjetnosti gubi mnogo odlaskom mladih stvaralaca.

“Gubitak mladog čovjeka uvijek je gubitak dijela duše svijeta, ali gubitak mladog umjetnika nosi dodatnu tišinu – tišinu neostvarenih ideja i snova koji su tek trebali dobiti svoj oblik”, istaknula je ona.

Dekanesa Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo profesorica Dubravka Pozderac-Lejlić istakla je da je Erdoan bio voljen među kolegama i profesorima te prepoznat kao izuzetno znatiželjna i posvećena osoba.

“Njegov pozdrav i uvijek otvoren pogled činili su dane boljim svima nama. Pamtit ćemo njegovu neutaživu želju za znanjem i umjetničku radoznalost koja je nadilazila granice jedne discipline”, kazala je ona.

U ime studenata govorili su predsjednik Asocijacije studenata Akademije likovnih umjetnosti Dino Tozo, student-prodekan Belma Mašić te kolega Benjamin Bjelalović. U emotivnom obraćanju istaknuto je da je Morankić bio “poseban u svakom smislu – vrijedan, talentovan i uvijek spreman da dijeli znanje”.

“Akademija više nikada neće biti ista. Osjećat ćemo prazninu svaki put kada uđemo na predavanje ili sjednemo zajedno, a jednog od nas nema”, poručili su studenti.

U emotivnom obraćanju, nastavnik bosanskog jezika i književnosti Ernad Osmić prisjetio se Erdoana Morankića kao učenika kojeg je odlikovala “staklena, čista znatiželja”, naglašavajući da je bio mlad čovjek koji je u sebi nosio otvorenost, radoznalost i iskren interes za svijet oko sebe. Istakao je da je kao nastavnik s tugom doživio činjenicu da se našao na mjestu na kojem se oprašta od bivšeg učenika, umjesto da jednog dana prisustvuje njegovim izložbama i profesionalnim uspjesima.

“Drago mi je što je zadržao tu dječiju znatiželju. U sjećanju će mi ostati kao dijete koje je gledalo svijet otvorenih očiju, ali kojem svijet nije dao priliku da pokaže kakav je čovjek mogao postati”, poručio je Osmić.

Organizaciju komemoracije preuzeli su Fondacija Bećirević, Legat Ekmečić, Bošnjačka zajednica kulture ‘Preporod’ i Vijeće mladih Brčko distrikta.

” U ovim teškim trenucima bilo nam je važno da pokažemo porodici, prijateljima i cijeloj Bosni i Hercegovini koliko nam je Erdoan bio važan – kao izuzetno poseban student i stipendista. Njegovo ime i djelo trajno će ostati u našem sjećanju”, izjavila je Jasmina Fazlić, predsjednica Fondacije Bećirević.

Govornici su naglasili da će se Erdoan Morankić pamtiti po predanosti umjetnosti, širini interesovanja i toplini koju je unosio u akademsku zajednicu, te da će njegovo ime ostati trajno prisutno u sjećanjima kolega i profesora.

Nakon komemoracije, sahrana Erdoana Morankića obavljena je danas na gradskom mezarju, uz prisustvo velikog broja građana, prijatelja i članova akademske zajednice.

(Kliker.info-Fena)