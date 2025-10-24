U Beču otkriven spomenik “Cvijet Srebrenice”: Simbol sjećanja, istine i opomene

Spomenik “Cvijet Srebrenice”, koji simbolizira sjećanje, istinu i opomenu čovječanstvu, otkriven danas je na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču uz podršku institucija Bosne i Hercegovine i Austrije, a u organizaciji Saveza bh. udruženja u Austriji “Consilium Bosniacum”.

Predsjednik Saveza Damir A. Saračević naglasio je da se ne radi samo o spomeniku od kamena i čelika, nego spomeniku “naše savjesti, našeg glasa i obećanja budućnosti”.

“Beč – grad mira, raznolikosti i ljudskog dostojanstva danas postaje čuvar sjećanja neposredno ispred zgrade UN-a. Šaljemo jasnu poruku: svijet pamti i takva patnja se nikad ne smije nikom dogoditi”, rekao je Saračević.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je da je Trg Ujedinjenih nacija najprikladnije mjesto za spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, i da je obaveza svih čuvati sjećanje na žrtve i ne dozvoliti da se takvi zločini ikada ponove.

“Graditi ćemo dobre odnose sa svim državama koje su prijateljski nastrojene prema našoj domovini. Sa onima koji to nisu pokušavat ćemo da održavamo korektne odnose, ali nikada više nećemo vjerovati u bilo kakve tuđe garancije i tuđu zaštitu”, rekao je, između ostalog, Komšić u obraćanju.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović zahvalio je Republici Austriji na podršci prilikom usvajanja Rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, koju je Generalna skupština UN usvojila u maju 2024. godine.

“Kulturom sjećanja borimo se za demokratsku Evropu. Hvala prijateljskoj Republici Austriji zato što čuva istinu o počinjenom genocidu nad Bošnjacima. Neka živi prijateljstvo Bosne i Hercegovine i Republike Austrije” istakao je Bećirović.

Prisutnima se obratila i Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke Srebrenice.

“Obraćam se uime hiljada majki čija su djeca ubijena. Želim da se zahvalim svima, mi majke znamo da je Austrija prijateljska zemlja BiH. Ovaj spomenik nije slučajan jer su naši najdraži ubijeni pod zastavom UN-a. Spomenik će podsjećati na našu ubijenu djecu, a dat će nam nadu da se Srebrenica nikad neće zaboraviti niti ponoviti”, kazala je Subašić.

Izaslanik reisul-uleme predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji, muftija ljubljanski Nevzet ef. Porić kazao je da je genocid u Srebrenici ostavio trajne rane.

“Često čujemo da je genocid u Srebrenici zločin nad čovječnošću. Bolje je kazati, u Srebrenici je počinjen genocid čovječnosti nad Srebreničanima, nad Bošnjacima. Politika je mogla spriječiti genocid u Srebrenici samo da je htjela. Isto je i sa Gazom. Stradanje nevinih, žena i djece, moralo se zaustaviti ranije. Ali, hvala Bogu, svjedočimo krhkom miru, za kojeg molimo Uzvišenog Boga da ga očuva i pomogne da tom regijom zavlada mir”, kazao je muftija Porić.

Svečanosti otvaranja su prisustvovali brojni političari sa svih nivoa vlasti u BiH.

