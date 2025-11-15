hamburger-icon

U Americi raste još jedno čudo koje može igrati za BiH: Pogledajte kako je Malik uništio Engleze (Video)

U Americi raste još jedno čudo koje može igrati za BiH: Pogledajte kako je Malik uništio Engleze (Video)

15 Novembra
05:48 2025
Prijateljski susret kadetskih reprezentacija Engleske i SAD-a protekao je u znaku mladog talenta Malika Jakupovića, koji je svojim nastupom ukrao pažnju uprkos porazu svoje ekipe.

Engleska je slavila rezultatom 5:2, ali 16-godišnji Jakupović je postigao oba pogotka za SAD i pokazao izuzetan talenat. Njegove akcije bile su energične i atraktivne, igrači rivala nisu ga mogli zaustaviti, a njegova pojava brzo je izazvala oduševljenje među publikom i stručnjacima.

Jakupović nastupa za Philadelphia Union II i već je imao priliku zaigrati za U-16 i U-17 selekcije SAD-a. S obzirom na njegov potencijal, mnogi se nadaju da će uslijediti i interes Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, te da bi mladi napadač mogao postati novo ime bh. reprezentacije u budućnosti.

(Kliker.info-Sportske)

