U Afganistanu surađivao s američkom vladom : Ovo je Afganistanac koji je pucao u vojnike Nacionalne garde kraj Bijele kuće

Dvoje pripadnika Nacionalne garde, 20-godišnja Sarah Beckstrom i 24-godišnji Andrew Wolfe, u kritičnom su stanju nakon što su sinoć upucani u blizini Bijele kuće u Washingtonu.

Osumnjičenik za napad je Rahmanullah Lakanwal, 29-godišnji afganistanski državljanin koji je u SAD ušao 2021. godine nakon što je u Afganistanu surađivao s američkom vladom, uključujući i CIA-u. Lakanwal je također ranjen u incidentu i hospitaliziran, a predsjednik Donald Trump obećao je da će osumnjičenik “platiti najvišu moguću cijenu” za ovaj “čin terora”, piše BBC.

Stanje vojnika je kritično

Prema riječima američke državne tužiteljice Pam Bondi, dvoje ranjenih vojnika podvrgnuto je operaciji. Tužiteljica Jeanine Pirro, potvrdila je da je njihovo stanje i dalje kritično. Vojnici, pripadnici Nacionalne garde Zapadne Virginije, bili su meta “drskog i ciljanog napada iz zasjede”.

Oboje gardista je upucano više puta, rečeno je. Bondi je istaknula da je jedna od žrtava “mlada žena” koja se dobrovoljno javila za službu u glavnom gradu tijekom Dana zahvalnosti. “Ona se dobrovoljno javila, kao i mnogi od tih gardista i gardistkinja, kako bi drugi ljudi mogli biti kod kuće sa svojim porodicama, a sada su njihove porodice s njima u bolničkim sobama dok se bore za život”, rekla je Bondi.

Osumnjičenik sarađivao s CIA-om

Direktor CIA-e John Ratcliffe potvrdio je za Fox News da je napadaču dopušten ulazak u SAD “zbog njegovog prethodnog rada s američkom vladom”.

“Nakon katastrofalnog Bidenovog povlačenja iz Afganistana, Bidenova administracija je opravdala dovođenje navodnog napadača u Sjedinjene Države u augustu 2021. zbog njegovog prethodnog rada s američkom vladom, uključujući CIA-u, kao člana partnerskih snaga u Kandaharu, što je završilo ubrzo nakon kaotične evakuacije”, izjavio je Ratcliffe.

I direktor FBI-a Kash Patel potvrdio je da “sada postoji potvrda da je osumnjičenik imao vezu u Afganistanu s partnerskim snagama”, dodajući da se taj dio njegove prošlosti temeljito istražuje.

Istraga o terorizmu u toku

Direktor FBI-a Kash Patel izjavio je da je u toku “istraga o terorističkom činu”. Timovi su pretražili posljednje poznato prebivalište osumnjičenika u državi Washington i zaplijenili “brojne elektroničke uređaje” koji se trenutno analiziraju. “Ići ćemo bilo gdje u zemlji ili svijetu gdje nas dokazi odvedu”, poručio je Patel.

Tužiteljica Pirro rekla je da je prerano govoriti o motivu. “Definitivno postoje područja koja istražujemo, ali nismo spremni iznijeti detalje.” Lakanwal se trenutno suočava s optužbama za napad s namjerom ubistva, za što mu prijeti 15 godina zatvora. Pirro je naglasila da će se optužbe prekvalificirati u ubistvo prvog stupnja ako bilo koji od vojnika podlegne ozljedama. “Molimo se da prežive i da najviša optužba ne bude ubistvo prvog stupnja”, rekla je.

Oštre reakcije dužnosnika

Incident je izazvao oštre političke reakcije. Državna tužiteljica Pam Bondi najavila je da će tražiti smrtnu kaznu za napadača ako vojnici ne prežive. “Ako se nešto dogodi, reći ću vam odmah i reći ću vam rano, učinit ćemo sve u našoj moći da tražimo smrtnu kaznu protiv tog čudovišta koje nije smjelo biti u našoj zemlji”, rekla je.

Tužiteljica Jeanine Pirro, referirajući se na imigracijski program kojim je osumnjičenik ušao u zemlju, izjavila je: “To se događa u ovoj zemlji kada se dopusti ulazak ljudima koji nisu propisno provjereni”.

Oštro je odgovorila i na novinarsko pitanje o potrebi prisutnosti Nacionalne garde u Washingtonu. “Zahvalimo Bogu što je predsjednik rekao da je vrijeme da se dovede više snaga reda kako bi se osiguralo da se nasilje u gradu koji je imao četvrtu najveću stopu ubojstava u zemlji uguši”, zaključila je Pirro.

(Kliker.info-Index)